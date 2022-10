Cijene nafte porasle prema 94 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u utorak na blizu 94 USD podržane slabijim dolarom i zabrinutošću za snabdijevanje, nakon izjave ministra Saudijske Arabije da se prodajom tog energenta iz zaliha manipuliše tržištima.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila viša 40 centi i iznosila je 93,66 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 70 centi višoj cijeni od 85,28 USD.

U jutarnjoj trgovini nafta je pojeftinila više od jednog USD, zbog naznaka posustajanja ekonomskih aktivnosti u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i Kini, dva najveća svjetska potrošača, prenosi SEEbiz.

Podaci kineske Vlade objavljeni u ponedjeljak pokazali su da je uvoz sirove nafte u septembru na godišnjem niovu bio dva odsto manji nego u istom prošlogodišnjem mjesecu, nastavljajući trend slabijeg uvoza, praćen skromnijim prometom u maloprodaji.

Poslovne aktivnosti u SAD-u smanjene su u oktobru četvrti mjesec zaredom, a industrija i uslužne firme istakli su da potražnja slabi, pokazao je mjesečni izvještaj S&P Globala.

Izvršni direktor investicione banke Goldman Sachs, David Solomon, saopštio je u utorak da je recesija u SAD-u po njegovom mišljenju “vrlo vjerovatna”, a u Evropi je možda već i nastupila.

Nakon podna, cijene su promijenile smjer zbog slabljenja dolara koji podržava potražnju kupaca s drugim valutama.

Podršku cijenama pružila je i izjava saudijskog ministra energetike, princa Abdulaziza bin Salmana, da se zalihe energije koriste kao mehanizam za manipulaciju tržištima.

“Moja je dužnost razjasniti da bi gubitak strateških zaliha mogao biti bolan u mjesecima koji dolaze”, rekao je Salman na konferenciji Future Initiative Investment (FII) u Rijadu.

SAD i njegovi partneri u Međunarodnoj agenciji za energiju (IEA) odlučili su da na tržište plasiraju 180 miliona barela nafte iz zaliha kako bi obuzdali rast cijena.

Salman je upozorio i da bi cijena potpunog iscrpljivanja proizvodnih kapaciteta bila visoka.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njeni saveznici nedavno su odlučili da smanje proizvodnju od novembra za dva miliona barela dnevno u odnosu na zacrtani plan, što je razljutilo Vašington koji je od njih tražio da je povećaju kako bi se obuzdao rast cijena.

Smanjenje bi trebalo biti skromnije, za otprilike milion barela dnevno, budući da neke članice nijesu iskoristile kvote zbog nedovoljnih ulaganja, objasnili su neki analitičari.

OPEC je odvojeno objavio da je cijena barela korpe nafte njegovih članica u ponedjeljak iznosila 92,17 USD, što znači da je ostala gotovo nepromijenjena u odnosu na kraj prošle sedmice.

