Cijene nafte porasle prema 106 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima prema 106 USD, budući da je tijesno snabdjevanje potisnuo u drugi plan strah od recesije koji bi razorio potražnju.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podne bila viša 1,17 USD nego na zatvaranju u četvrtak i iznosila je 105,82 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,37 USD višoj cijeni, od 104,1 USD.

Trgovce su ove sedmice zaokupili znakovi slabljenja aktivnosti nakon što su centralne banke vodećih priveda odlučile podići troškove zaduživanja kako bi obuzdale inflaciju. Slabljenje privrede znači i slabiju potražnju za energentima, prenosi Hina.

Zabrinjava ih i testiranje građana na covid 19 u Šangaju budući da Kina sprovodi politiku nulte tolerancije na širenje zaraze pa bi mogla ponovo uvesti lockdown, što bi takođe pogodilo potrošnju.

Nakon podne ohrabrio ih je ipak podatak da su američki poslodavci u junu neto otvorili gotovo isti broj radnih mjesta kao i u maju. Očekivalo se da će tempo zapošljavanja popustiti.

Podršku cijenama pruža i tijesno snabdjevanje zbog zapadnih sankcija Rusiji.

Članice Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njeni saveznici istraju istovremeno u tek skromnom povećanju proizvodnje, a neke ne uspijevaju realizovati ni dodijeljene im kvote.

“Ekonomske nevolje možda su uzdrmale cijene nafte u ovoj sedmici, ali tržište i dalje signalizuje da je spremno podizati cijene, zato što su veće šanse da će problem tijesnog snabjevanja biti još gori nego da će biti ublažen”, objasnio je Stephen Brennock iz brokerske kuće PVM.

Stephen Innes iz SPI Asset Managementa upozorio je da će stanje u privredi postaviti granice uzlaznom trendu.

“Budući da s podizanjem kamatnih stopa nije gotovo i da je SAD vjerovatno u tehničkoj recesiji, ambicije tržišta s podizanjem cijena možda su prilično ograničene”, rekao je Innes.

Zbog praznika u muslimanskom svijetu OPEC ni u četvtak nije objavio cijenu barela referentne korpe nafte svojih članica. U srijedu je koštao 114,3 USD.

