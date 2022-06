Cijene nafte porasle na blizu 122 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u srijedu na međunarodnim tržištima prema 122 USD, podstaknute očekivanjima snažnije potražnje u Kini nakon ublažavanja zaključavanja, kao i najave štrajka naftnih radnika u Norveškoj koji bi dodatno stanjio ionako tijesno snabdijevanje.

Na londonskom tržištu cijena barela je porasla 1,32 USD u odnosu na prethodno zatvaranje i iznosila je 121,89 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 1,39 USD višoj cijeni, od 120,8 USD, prenosi Hina.

Trgovci su se ove sedmice fokusirali na ublažavanje strogih mjera suzbijanja koronavirusa u Šangaju i Pekingu, zanemarivši izvještaj Američkog instituta za naftu (API) koje je pokazao rast zaliha sirove nafte u prošloj sedmici za 1,8 miliona barela, prema tvrdnjama tržišnih izvora.

Porasle su i zalihe benzina i derivata, 1,8 miliona odnosno 3,4 miliona barela.

„Uprkos tome što je API-ev izvještaj pokazao rast zaliha sirove nafte i naftnih derivata, cijene nafte su više, a podržavaju ih očekivanja da će Kina ublažiti covid ograničenja, što će ovog ljeta dovesti do veće potražnje i uvoza”, objasnio je analitičar UBS-a, Giovanni Staunovo.

Podršku cijenama pružila je najava štrajka naftnih radnika u Norveškoj 12. juna, radi povećanja plata, što bi moglo ugasiti dio proizvodnje sirove nafte.

Smanjena norveška proizvodnja dodatno bi stanjila ionako tijesno snabdijevanje naftom i naftnim derivatima, koja je podigla cijene dizela u azijskim rafinerijama na rekordne vrijednosti, budući da zapadne sankcije koče izvoz iz Rusije, velikog proizvođača.

Većina rafinerija u svijetu već radi blizu punog kapaciteta kako bi podmirile pojačanu potražnju u periodu oporavka ekonomije od koronakrize i nadoknadile izgubljene ruske barele.

Analitičari JP Morgana procjenjuju da je Rusija smanjila izvoz naftnih derivata za 500 hiljada do 700 hiljada barela dnevno.

“Ako novi kapaciteti na Bliskom istoku ne budu aktivirani brže nego što očekujemo, ili ako Kina ne ukine ograničenja izvoza naftnih proizvoda, manjak čistih proizvoda samo će se pogoršati u periodu pojačane ljetne potražnje za transportnim gorivima na sjevernoj polulopti”, upozoravaju analitičari.

Kina je u utorak povećala prvu seriju izvoznih kvota, kako bi smanjila domaće zalihe nabujale u periodu smanjene potražnje zbog zaključavanja. Uprkos tome, kvote su i dalje znatno manje nego prošle godine.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je cijena barela referentne korpe nafte njenih članica u utorak iznosila 120,16 USD, što znači da je porasla 31 cent u odnosu na prethodni radni dan.

