Cijene nafte porasle na 81 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima na 81 USD, jer trgovci nagađaju da će Saudijska Arabija smanjivati snabdijevanje i na početku naredne godine, s obzirom na naznake slabljenja potražnje.

Na londonskom tržištu cijena barela s rokovima isporuke u januaru nakon podna je bila u plusu 99 centi i iznosila je 81 USD. Na američkom tržištu barelom s rokovima za isporuke u decembri trgovalo se po 93 centa višoj cijeni, od 76,67 USD.

Trgovce su u drugoj polovini sedmice zabrinule naznake slabljenja potražnje u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i Kini, prenosi SEEbiz.

Zalihe u SAD-u su u prošloj sedmici, prema izvorima koji se pozivanju na podatke Udruženja proizvođača API, porasle gotovo 13 miliona barela, a američka vlada sada očekuje blagi pad potrošnje u ovoj godini, za 300 hiljada barela dnevno.

Kineski uvoz nafte snažno je porastao u listopadu, ali trgovce je zabrinula vijest da su rafinerije u najvećem kupcu sirove nafte u svijetu zatražile od najvećeg svjetskog izvoznika Saudijske Arabije manje nafte za prosinac.

“Strah od prekida proizvodnje zbog sukoba na Bliskom istoku ustupio je mjesto zabrinutosti za potražnju”, ocijenili su analitičari Commerzbanka.

U takvim uslovima, tržišta već špekulišu o ishodu sastanka Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njenih saveznika o proizvodnoj politici, koji će se održati 26. novembra. U fokusu je Saudijska Arabija koja je nedavno odlučila da smanjuje proizvodnju u decemrbu.

“Sve su veće šanse, po nama, da će Saudijska Arabija jednostrano smanjivati proizvodnju i u dobrom dijelu prvog tromjesečja naredne godine, s obzirom na obnovljenu zabrinutost tržišta za kinesku potražnju i na šire makroekonomske izglede”, rekao je Helima Croft iz RBC Capital Marketsa.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u četvrtak pojeftinio 1,05 USD, na 83,22 USD.

