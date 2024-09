Cijene nafte porasle na 73 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima prema 73 USD budući da je uragan Francine gotovo prepolovio proizvodnju u američkom dijelu Meksičkog zaliva, potisnuvši u drugi plan zabrinutost za potražnju.

Na londonskom tržištu cijena barela nakon podneva bila viša 74 centa i iznosila je 72,71 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,02 USD višoj cijeni, od 69,99 USD, prenosi SEEbiz.

Trgovci su se na kraju sedmice fokusirali na zatvaranje platformi u američkom dijelu Meksičkog zaliva zbog uragana Francine.

Proizvođači su u četvrtak procjenjivali štetu i provjeravali sigurnost platformi. Službeni podaci pokazuju da je u četvrtak zatvoreno bilo gotovo 42 odsto proizvodnje.

Analitičari UBS-a procjenjuju da će proizvodnja u Meksičkom zalivu u septembru biti smanjena za 50 hiljada barela dnevno. Analitičari FGE-a izračunali su da će se smanjiti 60 hiljada barela dnevno, na 1,69 miliona barela dnevno.

Ako zastoji u proizvodnji budu kratkog daha i ako provjere pokažu da je šteta na platformama minimalna, cijene bi se zbog prognoza o potražnji mogle vratiti na nivou na kojem su bile prije uragana, napisao je Yeap Jun Rong u poruci poslanoj elektronskom poštom.

I Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) i Međunarodna agencija za energiju (IEA) snizile su ove sedmice prognoze rasta potražnje, istakavši pojačanu prodaju električnih vozila. Razišle su se u procjeni potražnje u Kini koja bi po IEA-i trebalo da oslabi.

OPEC je saopštio da je svjetska ekonomija i dalje solidna, uz lavovski udio Kine.

Zabrinutost za potražnju i u Kini i u SAD-u zbog posustajanja ekonomske aktivnosti bila je uteg cijenama u proteklih nekoliko sedmica.

U petak su cijene, uz zatvaranje proizvodnje u Meksičkom zalivu, podstakli i talas kupovine i slabiji dolar koji ide na ruku kupcima s drugim valutama.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u četvrtak poskupio 1,58 USD, na 72,42 USD.

