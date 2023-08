Cijene nafte porasle jedan odsto

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte skočile su u petak jedan odsto na međunarodnim tržištima, uoči govora čelnika američke središnje banke Fed Jeromea Powella koji bi investitorima mogao dati znake o daljnjem smjeru kretanja kamatnih stopa.

Cijena barela porasla je na londonskom tržištu u odnosu na prethodno zatvaranje 93 centi, na 84,29 USD. Na američkom tržištu barel se prodavao po oko 87 centi višoj cijeni od 79,92 USD, prenosi SEEbiz.

Oprez ulagača uoči govora Powella na simpozijumu u Jackson Holeu podigao je dolar na najviši nivo u posljednjih deset sedmica, dok tržišta čekaju znake o tome koliko će dugo kamatne stope ostati povišene. Snažan dolar čini naftu skupljom za vlasnike drugih valuta i smanjuje potražnju.

U međuvremenu, odnedavno je sve je očitije smanjenje ponude nafte na globalnom tržištu, napisali su u bilješci analitičari Morgan Stanleya. Banka očekuje da će ponuda sirove nafte padati tokom ostatka godine, ali za 2024. godinu predviđa i sporiju potražnju, što će rezultirati prekomjernom ponudom početkom sljedeće godine.

Razgovori između Turske i iračke poluautonomne regionalne vlade Kurdistana o izvozu sirove nafte iz sjevernog Iraka trebalo bi da se nastave nakon neuspjelih razgovora o nastavku izvoza. Turska je 25. marta zaustavila dotok iračke nafte preko luke Ceyhan, nakon što je izgubila dugogodišnji arbitražni slučaj kojeg je pokrenuo Irak.

Državni mediji su u međuvremenu citirali iranskog ministra nafte koji očekuje da će proizvodnja sirove nafte u zemlji do kraja septembra dostići 3,4 miliona barela dnevno, iako su američke sankcije i dalje na snazi.

Dodatno, američki zvaničnici sastavljaju predlog kojim bi se ublažile sankcije naftnom sektoru Venecuele, otvarajući put većem broju kompanija i zemalja da uvoze njenu naftu.

