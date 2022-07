Cijene nafte podržavaju slabi izgledi za povećanjem ponude OPEC-a

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte na međunarodnim tržištima u petak su porasle, dok se pažnja investitora seli na sastanak Organizacije zemalja izvoznica nafte i njenih saveznika predvođenih Rusijom (OPEC+), naredne sedmice, uz slabe izglede da će doći do povećanja njihove ponude.

Cijena barela nafte na londonskom tržištu prema ugovorima za isporuke u septembru, koji su istekli u petak, porasla je 2,44 USD na 109,58 USD, prenosi SEEbiz.

Prema ugovorima za isporuke u oktobru, cijena je porasla 2,3 odsto na 104,13 USD.

Na američkom tržištu barel je poskupio 2,3 odsto na 98,59 USD.

Cijene su na oba tržišta na putu drugog mjesečnog gubitka i to za 4,6 odsto, odnosno 6,8 odsto.

Slabiji dolar i rast cijena dionica takođe su petak dali podršku cijenama nafte. Pad dolara, naime, čini naftu jeftinijom za kupce koji imaju druge valute.

Svjetska tržišta dionicama, koja često imaju sličnu dinamiku cijena kao i naftna tržišta, bilježila su rast zbog nade da monetarno stezanje u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) neće biti tako veliko kako se isprva očekivalo nakon razočaravajućih podataka o ekonomskom usporavanju u posljednja dva kvartala.

“Čini kao da smo se ponovno vratili u situaciju kada se raspoloženje tržišta mijenja između uticaja recesionih rizika u drugoj polovini godine i fundamentalno nedovoljno snabdjevenog naftnog tržišta”, rekao je Stephen Innes iz SPI Asset Managementa.

Ključni pokretač na tržištu biće sastanak OPEC i partnera predvođenih Rusijom, zajedno poznatih kao OPEC+, zakazan za srijedu.

Iz izvora u OPEC+ saznaje se da će grupa razmotriti zadržavanje proizvodnje nafte u septemrbu nepromijenjenom, dok druga dva izvora kažu da će se razgovarati o skromnom povećanju.

Odluka da se ne poveća proizvodnja razočarala bi SAD, nakon što je američki predsjednik, Joe Biden, ovog mjeseca posjetio Saudijsku Arabiju u nadi da će postići dogovor o oslobađanju dodatnih barela na tržište.

Analitičari međutim smatraju da će OPEC+ teško povećati snabdijevanje, budući da mnoge članice već imaju teškoća da ispune proizvodne kvote.

OPEC je u odvojenom izvještaju objavio da je cijena barela korpe nafte njenih članica u četvrtak iznosila 110,84 USD, što znači da je porasla 2,73 USD u odnosu na prethodni radni dan.

