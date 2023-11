Cijene nafte pale na 83 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u utorak na međunarodnim tržištima na 83 USD budući da trgovce brine kineska potražnja, potisnuvši u drugi plan odluku Saudijske Arabije i Rusije o smanjenju snabdjevanja do kraja godine.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podne bila niža 2,11 USD nego na zatvaranju trgovine u ponedjeljak i iznosila je 83,07 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 2,05 USD nižoj cijeni, od 78,77 USD.

Trgovce je zabrinuo neočekivano snažan pad kineskog izvoza u oktobru, iako je uvoz sirove nafte porastao i na godišnjem i na mjesečnom nivou, prenosi Hina.

Kineske rafinerije ublažile su tempo prerade u trećem tromjesečju, nakon rekorda u prethodna tri mjeseca, rekli su trgovci i konzultati Reutersu, ukazujući na niže profitne marže i skromne izvozne kvote do kraja godine.

Obim prerade trebalo bi da se smanji i u decembru, procjenjuju, i ograničiti potražnju, što bi značilo i niže cijene nafte.

Podaci iz Kine zasjenili su odluku Saudijske Arabije i Rusije o smanjivanju isporuka do kraja godine.

Trgovci trenutno ne strahuju od nedovoljnog snabdjevanja, sudeći po znatno manjoj razlici u cijeni barela s rokovima isporuke u decembru i onog s rokovima isporuke u proljeće naredne godine.

Splasnuo je i optimizam zbog procjena da je ciklus podizanja kamatnih stopa dostigao vrhunac, što bi trebalo proširiti manevarski prostor za rast privrede i za potražnju. Dolar se oporavio, pa će kupovna moć kupaca s drugim valutama ponovo biti ograničena.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je izvijestila da je barel korpe nafte njenih članica u ponedjeljak pojeftinio 92 centa, na 88,86 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS