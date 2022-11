Cijene nafte pale ispod 95 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u četvrtak na međunarodnim tržištima ispod 95 USD nakon podizanja kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) koje je podržalo dolar i ponovo raspirilo strah od globalne recesije i slabije potražnje za gorivom.

Na londonskom tržištu je cijena barela nakon podne bila niža 1,39 USD nego u vrijeme zatvaranja trgovine u srijedu i iznosila je 94,77 USD. Na američkom tržištu se barelom trgovalo po 1,76 USD nižoj cijeni, od 88,24 USD, prenosi Hina.

Tržišta je podržao pad zaliha u SAD-u, koji je zasjenio podizanje kamatnih stopa, ponovo tri četvrtine postotnog boda, i izjavu guvernera Jeromea Powella da je još prerano za razmatranje pauze u podizanju troškova zaduživanja.

Powell je naznačio da će kamatne stope vjerovatno dostići viši nivo nego što ulagači trenutno očekuju, što je podržalo dolar. Jaki dolar smanjuje potražnju za naftom jer smanjuje kupovnu moć kupaca s drugim valutama.

Više kamatne stope u SAD-u ponovo su raspirile i strahovanja od globalne recesije.

“Sve izraženija strahovanja od usporavanja rasta neizbježno će uticati na globalnu potražnju za naftom i mogućnost ponovnog sniženja prognoza u narednim izvještajima uopšte se ne čini tako nategnutom”, rekao je analitičar Tamas Varga iz PVM-a.

Veći pad cijena spriječila su očekivanja tijesnog snabdjevanja u nadolazećim mjesecima.

Početkom decembra na snagu stupa embargo EU na rusku naftu zbog invazije Rusije na Ukrajinu, a od februara biće zabranjen i uvoz naftnih proizvoda.

Proizvodnja Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pala je u oktobru, prvi puta od juna, pokazalo je Reutersovo istraživanje.

OPEC je prošlog mjeseca proizvodio 29,71 miliona barela dnevno, pokazalo je istraživanje, 20 hiljada barela dnevno manje nego u septembru. Proizvodnja je bila niža 1,36 miliona barela nego što je grupa bila odredila.

Od ovog mjeseca OPEC i njegovi saveznici, uključujući Rusiju, planiraju smanjiti proizvodnju dva miliona barela dnevno u poređenju sa ciljanm nivoom.

Odvojeni izvještaj OPEC-a pokazao je da je barel korpe nafte njegovih članica u srijedu poskupio 31 cent, na 94,74 USD.

