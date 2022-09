Cijene nafte pale ispod 87 USD

London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u petak na međunarodnim tržištima ispod 87 USD, odražavajući strahovanja ulagača da će podignute kamatne stope u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) izazvati recesiju i zaustaviti potražnju za naftom.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila niža 3,74 USD i iznosila je 86,72 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 3,98 USD nižoj cijeni od 79,51 USD, prenosi SEEbiz.

Trgovci su se ove sedmice usresedili na sjednice centralnih banaka u SAD-u i Evropi koje su već signalizirale da će podići kamatne stope kako bi zaustavile snažan rast potrošačkih cijena.

Američki Fed i švajcarska centralna banka podigli su kamatne stope za tri četvrtine procentnog boda, a norveški Norges Bank i britanska Bank of England pola procentnog poena.

Evropska centralna banka (ECB) podigla ih je još početkom septembra, tri četvrtine procentnog boda, najavivši i da nije završila sa ciklusom zaoštravanja monetarne politike u ovoj godini.

Trgovci strahuju da će viši troškovi zaduživanja zagušiti ekonomski rast i izazvati recesiju, a njihova strahovanja potpirilo je današnje istraživanje S&P Globala, koje je pokazalo pad poslovne aktivnosti u rujnu, treći mjesec zaredom, prema indeksu menadžera nabave (PMI).

“Recesija u eurozoni vrlo je izgledna”, zaključio je ekonomista S&P Globala Chris Williamson.

U takvim uslovima globalna tržišta dionica pala su na najniži nivo u dvije godine, a slijedila su ih i tržišta nafte.

“Slabi evropski PMI-ji, zabrinutost za rast zbog agresivnog zaoštravanja monetarne politike u SAD-u i Evropi uteg su rizičnoj imovini. Ni cijene nafte nijesu imune na te bojazni vezane za rast”, objasnio je Giovanni Staunovo iz švajcarske banke UBS.

Indeks dolara dostigao je najviši nivo u dvije decenije, što je takođe pritislo cijene nafte.

“Strah od recesije, učestalo podizanje kamatnih stopa i posljedična snaga dolara nadjačali su geopolitičke napetosti”, rekao je Tamas Varga iz PVM Oil Associatesa.

Moskva je u petak u odmetnutim dijelovima Ukrajine koje kontrolišu ruske snage organizovala referendum o pristupanju Rusiji. Vlasti u Kijevu nazvale su ga nezakonitom obmanom.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u četvrtak pojeftinio 80 centi na 95,51 USD.

