Cijene nafte pale drugu sedmicu zaredom

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte su na svjetskim tržištima prošle sedmice pale, druge zaredom, više od 2,5 odsto, što je uglavnom posljedica zabrinutosti zbog sporog oporavka kineske ekonomije, najvećeg svjetskog uvoznika tog energenta.

Na londonskom tržištu cijena barela je pala 2,8 odsto na 82,63 USD, dok je u Njujorku barel pojeftinio 2,6 odsto na 80,13 USD.

Pad cijena nafte najviše je posljedica zabrinutosti zbog naznaka slabosti potražnje u Kini, prenosi SEEbiz.

Prošle sedmice je objavljeno da je kineski bruto domaći proizvod (BDP) u drugom tromjesečju porastao 4,7 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, sporije nego što se očekivalo i sporije u odnosu na rast u prethodnom kvartalu.

Slabiji tempo rasta znači i skromniju potražnju za naftom, s obzirom na to da je Kina najveći svjetski uvoznik nafte.

Barijera cijenama bio je u petak i pad informatičkih sistema širom svijeta zbog greške u ažuriranju programa firme za kibernetičku sigurnost CrowdStrike. Zbog toga su, između ostalih, mnogi avio-prevoznici obustavili letove.

Vodeći proizvođači nafte u svijetu već duže vrijeme smanjuju proizvodnju kako bi podržali cijene i vjerovatno neće mijenjati proizvodnu politiku na skorašnjem sastanku Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i partnera, rekla su tri izvora za Reuters.

To neće učiniti zbog toga što je trenutno, u sezoni ljetnih godišnjih odmora i putovanja, potražnja snažna. No, od oktobra bi OPEC+, prema nedavno prihvaćenom planu, trebalo da proizvodi manje barela.

“Smatramo da će se višak ponude smanjiti u trećem tromjesečju, budući da OPEC i dalje smanjuje proizvodnju, a sezonska potražnja raste. U četvrtom tromjesečju ponuda bi, pak, trebalo da poraste, jer će OPEC+ i Sjedinjene Američke Države (SAD) povećati proizvodnju”, napisao je Aldo Spanjer iz BNP Paribasa u bilješci klijentima.

Cijene nafte su oslabile i zbog toga što se nazire mirovni dogovor na Bliskom istoku, pa su splasnuli strahovi od poremećaja u proizvodnji na tom području.

Uglavnom zbog geopolitičkih napetosti na Bliskom istoku, cijene nafte su u plusu u odnosu na početak godine i to na londonskom tržištu oko osam odsto, a na američkom tržištu oko 12 odsto.

