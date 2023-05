Cijene nafte pale četvrtu sedmicu zaredom

London, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim tržištima cijene nafte pale su i prošle sedmice, četvrte zaredom, jer se trgovci plaše da će zbog usporavanja rasta najvećih svjetskih ekonomija oslabiti potražnja za crnim zlatom.

Cijena barela na londonskom tržištu pala je prošle sedmice 1,5 odsto, na 74,17 USD, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 1,8 odsto, na 70,04 USD.

Pad cijena četvrtu sedmicu zaredom posljedica je strahovanja trgovaca od slabljenja potražnje, s obzirom na to da usporava rasta najvećih svjetskih ekonomija, prenosi SEEbiz.

Niz posljednjih podataka pokazuje da oporavak kineske ekonomije, najvećeg svjetskog uvoznika nafte, nije tako brz kao što se očekivalo nakon ukidanja restriktivnih covid mjera.

S druge strane, rast američke ekonomije, najvećeg svjetskog potrošača nafte, već duže vrijeme usporava jer tamošnja centralna banka, Federalne rezerve (Fed) već godinu podiže kamatne stope kako bi suzbila inflaciju.

Moguće je i dalje povećanje kamata, što bi dodatno usporilo aktivnosti u privredi. Tako je u petak guvernerka Feda, Michelle Bowman kazala da će banka možda trebati još jednom povećati kamate ako inflacija ostane povišena.

