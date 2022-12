Njujork, London, MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u četvrtak na međunarodnim tržištima, jer će dalje povećanje kamata centralnih banaka usporiti rast privrede, što će smanjiti potražnju za tim energentm.

Cijena barela na londonskom tržištu je u odnosu na prethodno zatvaranje pala 70-ak centi, na 82 USD. Barelom se na američkom tržištu trgovalo po 80-ak centi nižoj cijeni, 76,49 USD, prenosi SEEbiz.

Cijene su na oba tržišta pale zbog snažnijeg dolara, koji može oslabiti potražnju za naftom jer je čini skupljom za one koji koriste druge valute.

Predsjednik američke centralne banke Jerome Powell u srijedu je kazao da će Fed u sljedećoj godini dodatno podići kamatne stope, iako ekonomiji prijeti recesija.

“Cijena nafte je pod pritiskom, jer su Fedove smjernice za monetarnu politiku povećale zabrinutosti za ekonomski rast, osnažile američki dolar i pritisle cijene roba”, rekla je Tina Teng iz CMC Marketsa.

Kineski ekonomski podaci za novembar bili su “puno ispod očekivanja, što je dodatno zamračilo izglede potražnje”, dodala je Teng.

Druga najveća svjetska ekonomija dodatno je izgubila na zamahu jer podaci pokazuju da je rast fabričke proizvodnje usporio, a maloprodaja nastavila da pada. Kina je najveći uvoznik nafte u svijetu.

Pritisak na cijene nafte stigao je i s vijestima da kanadska korporacija TC Energy nastavlja s radom u dijelu svog naftovoda Keystone, sedmicu nakon što je curenje više od 14 hiljada barela nafte u ruralnom dijelu Kanzasa izazvalo zatvaranje cijevi.

Pad cijena ograničile su procjene Međunarodne agencije za energiju, koja očekuje oporavak kineske potražnje za naftom u sljedećoj godini, nakon ovogodišnjeg pada od 400 hiljada barela dnevno.

U međuvremenu su američke zalihe sirove nafte u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u prošloj sedmici porasle više od deset miliona barela, najviše od marta prošle godine, pokazuju podaci američke vlade.

Uprkos današnjem padu, cijene nafte su na putu dobitaka u ovoj sedmici i odmakle su se od najnižih nivoa u ovoj godini, na koje su pale prije sedam dana.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) objavila je da je u srijedu barel korpe nafte njenih članica u odnosu na prethodni dan poskupio 1,63 USD, na 79,97 USD.

