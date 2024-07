Cijene nafte na kraju juna gotovo nepromijenjene

London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte su posljednje sedmice juna ostale gotovo nepromijenjene.

Cijene su, međutim, na mjesečnom nivou porasle šest odsto.

Na londonskom tržištu cijena barela je prošle sedmice ostala gotovo nepromijenjena na 85 USD, dok je u Njujorku barel pojeftinio 0,2 odsto na 81,54 USD.

No, zahvaljujući rastu u prethodne dvije sedmice, u cijelom junu cijene nafte su porasle oko šest odsto.

Cijene su oscilirale zavisno od vijesti koje bi mogle da utiču na ponudu i potražnju.

Tržišta je u srijedu iznenadio izvještaj o rastu zaliha u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) na samom početku ljetne sezone putovanja.

Zalihe nafte porasle su prošle sedmice 3,6 miliona barela, a porasle su i zalihe benzina 2,7 miliona barela, objavilo je Ministarstvo energetike.

