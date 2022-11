Cijene nafte kliznule prema 98 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte spustile su se u ponedjeljak na međunarodnim tržištima prema 98 USD, zbog zabrinutosti za kinesku potražnju usljed nepopustljivo stroge politike suzbijanja koronavirusa.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila niža 39 centi nego na zatvaranju trgovine na kraju prošle sedmice i iznosila je 98,18 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 47 centi nižoj cijeni, od 92,14 USD, prenosi SEEbiz.

Raspoloženje na tržištu pokvarili su kineski zvaničnici koji su tokom vikenda ponovo istakli da planiraju da istraju u strogim mjerama suzbijanja koronavirusa, raspršivši nade o oporavku naftne potražnje u najvećem svjetskom uvozniku.

Pad cijena zaustavili su pojačana sklonost ulagača rizičnoj imovini, vijest o oporavku kineskog uvoza nafte i slabljenje dolara, rekao je analitičar UBS-a Giovanni Staunovo.

Kineski uvoz i izvoz u oktobru su neočekivano oslabili, ali se uvoz sirove nafte oporavio, dostigavši najviši nivo od maja.

Dolar je u ponedjeljak oslabio prema euru, podupirući kupovnu moć kupaca s drugim valutama.

Cijene nafte podupiru i očekivanja smanjenog snabdijevanja nakon što 5. decembra na snagu stupi embargo EU na rusku naftu koja se doprema brodovima, upravo u periodu pojačane prerade u rafinerijama širom svijeta.

Američke rafinerije nafte u ovom tromjesečju će raditi punom brzinom, blizu ili iznad 90 odsto kapaciteta. Najveća kineska privatna rafinerija Zhejiang Petroleum and Chemical povećava proizvodnju dizela.

U odvojenom izvještaju Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) objavila je da je barel korpe nafte njenih članica u petak poskupio 2,64 USD na 96,15 USD.

