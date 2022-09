Cijene nafte iznad 91 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u petak na međunarodnim tržištima iznad 91 USD, podržane pogoršanim izgledima za dogovor o iranskom nuklearnom programu koji bi trebalo da pomogne obnovi iranskog izvoza.

Na londonskom tržištu je cijena barela porasla 68 centi u odnosu na prethodno zatvaranje, na 91,52 USD. U četvrtak je zaključila trgovinu u minusu 3,26 USD.

Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 37 centi višoj cijeni, od 85,47 USD. U četvrtak je zaključio trgovinu u minusu 3,38 USD, prenosi SEEbiz.

Tržišta je u četvrtak umirila vijest da su sindikati u američkim željeznicama nakon dogovora s poslodavcima odustali od štrajka koji je mogao izazvati poremećaje u snabdjevanju gorivom i hranom širom Sjedinjenih Američkih Država (SAD), ali i u drugim zemljama. Dogovor je spustio cijene dizela i benzina u SAD-u.

Trgovce brinu i znakovi da se američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) sprema podići ključne kamatne stope, možda i za puni postotni bod, budući da bi to značilo slabiji ekonomski rast i potražnju za naftom.

“I Međunarodni monetarni fond (MMF) i Svjetska banka upozorili su da bi globalna ekonomija u narednoj godini mogla pasti u recesiju. To je loša vijest za naftnu potražnju i nadovezuje se na procjenu IEA-e o naftnoj potražnji”, rekao je Stephen Brennock iz PVM-a.

Međunarodna agencija za energiju (IEA) predviđa da će potražnja stagnirati u četvrtom tromjesečju zbog slabijih izgleda za potražnju u Kini.

Drugi analitičari istaknuli su izjavu iz američkog kabineta da su male šanse da će tražiti punjenje strateških naftnih rezervi prije završetka naredne godine. Rezerve su se ispraznile zbog prodaja kojima je Vašington nastojao sniziti cijene.

Podršku cijenama pružili su danas sve slabiji izgledi za uspješan završetak pregovora o iranskom nuklearnom programu, koji bi trebalo da pomogne obnovi iranskog izvoza nafte.

To bi značilo tješnje snabdjevanje, s obzirom na najave mogućeg smanjenja proizvodnje članica Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njihovih saveznika i najave Rusije da bi mogla obustaviti izvoz nafte grupi najrazvijenijih zemalja svijeta G7 koja joj planira ograničiti cijenu.

EU planira krajem ove godine zabraniti uvoz ruske nafte koja se doprema brodovima i Njemačka je preuzela kontrolu nad rafinerijom nafte PCK Schwedt, u većinskom vlasništvu ruskog Rosnefta.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u četvrtak pojeftinio 27 centi, na 97,3 USD.

