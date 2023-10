Cijene nafte iznad 87 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima skočile iznad 87 usd, odražavajući strahove ulagača da bi se sukob između Izraela i palestinske grupe Hamas mogao proširiti na Bliski istok i ugroziti snabdijevanje.

Na londonskom tržištu cijena barela poslije podna je bila viša 2,7 USD nego na zatvaranju trgovine krajem prošle sedmice i iznosila je 87,28 USD.

Gotovo isto toliko poskupio je barel na američkom tržištu, na 85,57 USD, prenosi Hina.

Kraj prošle sedmice obilježila su strahovanja da bi ubrzani tempo zapošljavanja u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u septembru mogao da podstakne centralnu banku da ponovo podigne kamatne stope, što bi značilo slabiji privredni rast i potražnju za energentima.

U ponedjeljak je pažnja trgovaca bila usmjerena na napad palestinske oružane grupe Hamas na teritoriju Izraela i odgovor izraelskih oružanih snaga. Sukob je već odnio više od hiljadu ljudskih života i mogao bi da se proširi na cijeli region.

“Odnos između ponude i tražnje je ostao isti, ali rast tenzije na Bliskom istoku obično rezultira višim cijenama nafte i to se sada dešava“, rekao je Tamas Varga iz PVM-a.

Erupcija nasilja mogla bi da ugrozi napore SAD-a da posreduje u približavanju Saudijske Arabije i Izraela i normalizaciji saudijsko-izraelskih odnosa nuđenjem oružja Rijadu zauzvrat.

Saudijski zvaničnici su navodno rekli Bijeloj kući u petak da su spremni da povećaju proizvodnju naredne godine u okviru sporazuma. Saudijska Arabija i Rusija trenutno planiraju da smanje snabdijevanje za 1,3 miliona barela dnevno do kraja godine.

Analitičari upozoravaju da je sukob otvorio i pitanje mogućeg angažmana Irana.

„Ako sukob zahvati Iran, u opasnosti je do tri procenta globalnih zalihe nafte. A ako se proširi i na kraju poremeti tranzit kroz Hormuški moreuz, mogao bi da zatvori oko 20 odsto globalnih zaliha nafte“, upozorio je za Reuters energetski analitičar Saul Kavonic.

Odvojeno u ponedjeljak, Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) podigla je svoje srednjoročne i dugoročne procjene potražnje za naftom. Procjenjuju da će do 2045. godine dostići 116 miliona barela dnevno, što će prošlogodišnju procjenu podići 5,4 odsto.

Do 2028. tražnja bi trebalo da dostigne 110,2 miliona barela dnevno, nešto više nego što se ranije očekivalo.

Međunarodna agencija za energiju (IEA), međutim, procjenjuje da bi vrhunac mogao da dostigne u ovoj deceniji.

U odvojenom izvještaju, OPEC je objavio da je barel naftne korpe svojih članica prošlog petka pojeftinio 1,21 USD na 87,3 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS