Cijene nafte iznad 82 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u petak na međunarodnim tržištima iznad 82 USD budući da su ulagače ohrabrili podaci iz američke ekonomije i najavljeni podsticaji u Kini.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podneva bila gotovo nepromijenjena i iznosila je 82,36 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 58 centi nižoj cijeni, od 76,78 USD, prenosi SEEbiz.

Trgovce su u četvrtak ohrabrili podaci američkog ministarstva trgovine, koji su pokazali ravnomjeran rast privrede na kraju prošle godine, raspršivši strah od naglog usporavanja.

Raspoloženje podržavaju i najavljene mjere jačanja likvidnosti u Kini. Centralna banka sniziće od početka februara stopu obaveznih rezervi zajmodavaca pola procentnog boda, što bi ekonomiji trebalo da stavi na raspolaganje milijarde juana.

Tržišta pomno prate i napetosti u Crvenom moru. Neimenovani izvori tvrde da su kineski zvaničnici od Irana tražili da pomogne da se zaustave napadi jemenskog pokreta Ansar Allah na brodove povezane s Izraelom u Crvenom moru.

Pokret je dominantna snaga u savjetu koji upravlja gusto naseljenim dijelovima Jemena, a njegovi borci zaustavljanju napadaju brodove, tražeći primirje u palestinskom Pojasu Gaze i dostavu humanitarne pomoći Palestinicima. Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija uzvratile su napadima na njihove položaje u Jemenu.

Dosadašnje vojne akcije američkih i britanskih snaga u Crvenom moru nijesu spriječile napade, pa su ulagači kontinuirane poremećaje već uračunali u cijene, rekao je Yeap Jun Rong iz singapurskog IG-a.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u četvrtak barel korpe nafte njenih članica poskupio 93 centa, na 81,98 USD.

