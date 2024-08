Cijene nafte iznad 79 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u petak iznad 79 USD, jer su naznake stabilizacije potražnje za radnom snagom u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i blago ubrzanje inflacije u Kini prigušili zabrinutost za potražnju.

To se sve nadovezalo na smanjeno snabdijevanje iz Libije i na napetosti na Bliskom istoku.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila viša 32 centa na 79,48 USD. U gotovo istom iznosu barel je poskupio i na američkom tržištu, gdje se njime trgovalo po 76,57 USD.

Na kraju sedmice trgovci su se fokusirali na potražnju za radnom snagom u SAD-u, prenosi Hina.

Ukupno 233 hiljade Amerikanaca podnijelo je prošle sedmice zahtjev za isplatom naknade za nezaposlenost, za 17 hiljada manje nego sedmicu ranije, pokazali su u četvrtak podaci Ministarstva rada, najavljujući stabilizaciju potražnje za radnom snagom.

Nove brojke ublažile su strah od recesije u SAD-u, koji je raspirilo naglo usporavanje zapošljavanja u julu, uz upola manje neto otvorenih radnih mjesta od mjesečnog prosjeka unazad 12 mjeseci.

Podršku cijenama pružilo je na kraju sedmice i blago jačanje inflacije u Kini. Indeks potrošačkih cijena (CPI) porastao je u julu nešto snažnije nego što se očekivalo, 0,5 odsto na godišnjem nivou, nakon rasta od 0,2 odsto u prethodnom mjesecu, objavila je statistička kancelarija.

Analitičari su očekivali da će podaci pokazati ravnomjeran tempo rasta.

“Raspoloženje je podržao i blagi rast koji pokazuju kineski podaci o inflaciji”, rekao je George Khoury iz CFI-ja.

Blago ubrzanje inflacije nagovještava oporavak potražnje, što znači i ubrzanu ekonomsku aktivnost i poboljšanu potražnju za energentima.

“Geopolitička situacija istovremeno je i dalje napeta, uz rizik eskalacije sukoba”, podsjetio je Khoury.

Izraelska vojska pojačala je u četvrtak vazdušne napade u okupiranom palestinskom Pojasu Gaze, usmrtivši najmanje 40 ljudi, rekle su palestinske zdravstvene vlasti.

Kontinuirani izraelski napadi nadovezali su se na ubistvo čelnika palestinskog Hamasa u Iranu i libanskog Hezbolaha u Bejrutu. Izrael je preuzeo odgovornost za smrt čelnika Hezbolaha Fuada Šukra, a Iran je najavio odgovor na ubistvo Ismaila Hanije, predstavnika palestinskog Hamasa u pregovorima o primirju. Tel Aviv je objavio da neće obustaviti vojne operacije u Gazi, dok ne uništi Hamas.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u četvrtak barel korpe nafte njenih članica poskupio 1,19 USD na 77,84 USD.

