Cijene nafte iznad 78 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u četvrtak na međunarodnim tržištima iznad 78 USD budući da su trgovci, uz napetosti na Bliskom istoku i smanjeno snabdijevanje iz Libije, vagali i potražnju u SAD-u i Kini.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila gotovo nepromijenjena i iznosila je 78,29 USD. Značajnijih promjena nije bilo ni na američkom tržištu gdje se barelom trgovalo po 75,33 USD, prenosi SEEbiz.

Tržišta je ohrabrio pad zaliha u SAD-u prošle sedmice, od čak 3,7 miliona barela, prema izvještaju Ministarstva energetike, budući da je prigušio pesimizam u procjenama potražnje.

Analitičari su očekivali znatno blaži pad, za nekih 700 hiljada barela. U srijedu izvori koji su dobili uvid u podatke udruženja proizvođača API tvrdili su da su zalihe zapravo blago porasle.

Podaci pokazuju da je potražnja snažnija, a fizičko snabdijevanje tješnje nego što se procjenjivalo, rekao je Ashley Kelty iz Panmure Liberuma.

Ipak, potražnja u SAD-u i Kini i dalje je pod znakom pitanja, a Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njezini saveznici planiraju da od oktobra povećaju snabdijevanje .

U proteklih desetak dana potporu cijenama pružila je pojačana napetost na Bliskom istoku.

Iran je najavio odgovor na ubistvo dužnosnika palestinskog Hamasa i vođe palestinskog izaslanstva u pregovorima o primirju u okupiranom palestinskom Pojasu Gaze Ismaila Hajnije. Tel Aviv je objavio da neće zaustaviti vojnu operaciju u Gazi dok ne uništi Hamas.

“Tržište nervozno čeka iranski odgovor”, napisali su u bilješci analitičari ANZ Researcha.

Početkom sedmice pažnju je privukla i najava libijskog National Oil Corpa da će zbog protesta postepeno smanjiti proizvodnju na najvećem naftnom polju u Libiji kapaciteta 300 hiljada barela dnevno.

OPEC je odvojeno objavio da je u srijedu barel korpe nafte njegovih članica poskupio 1,31 USD, na 76,65 USD.

