Cijene nafte blizu 81 USD

London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u petak na međunarodnim tržištima blizu 81 usd budući da trgovci pred inauguraciju nagađaju o mogućim reakcijama novog predsjednika Donalda Trumpa na nove američke sankcije ruskom energetskom sektoru.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podne bila niža 33 centa nego na zatvaranju trgovine u četvrtak i iznosila je 80,96 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 22 centa nižoj cijeni, od 78,46 USD, prenosi SEEbiz.

Trgovci su ove sedmice bili zaokupljeni novim američkim sankcijama ruskom naftnom sektoru.

Prije sedmicu Vašington je uveo sankcije Gazprom Neftu i Surgutneftegazu, a na popis su uvrstili i 183 tankera, osiguravaoce, prevoznike i prodavače ruske nafte.

Sankcije su podigle cijene transporta nafte supertankerima, a skočile su i cijene dizela.

Pred kraj sedmice pažnja se preusmjerila na politiku i na inauguraciju Trumpa.

Trumpov kandidat za ministra finansija Scott Bessent rekao je u četvrtak da je spreman, bude li predsjednik Trump to zatražio, u sklopu strategije do okončanja rata u Ukrajini, podići sankcije na niovo koji će Rusiju dovesti za pregovarački sto.

