Cijene nafte blizu 119 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u srijedu na međunarodnim tržištima prema 119 USD, budući da je strah od tijesne ponude nadjačao zabrinutost za potražnju zbog slabljenja svjetske ekonomije.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila viša 87 centi nego na prethodnom zatvaranju i iznosila je 118,85 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 1,2 USD višoj cijeni, od 112,96 USD.

Tržišta su u srijedu zabrinule naznake da veliki proizvođači, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati, ne mogu značajnije povećati proizvodnju, a izvoz iz Rusije mogao bi se smanjiti, s obzirom na nastojanja zapadnih vlada da ograniče cijenu ruske nafte, prenosi SEEbiz.

Velike svjetske ekonomije, okupljene u Grupi sedam najrazvijenijih zemalja (G7), odlučile su da razmotre mogućnost da se zabrani osiguranje ruskih pošiljki, ako cijena barela nadmašuje limit.

Njihova razmatranja potisnula su u drugi plan strah od recesije, koja bi značila smanjenu potražnju za energentima.

„Budući da je gotovo petina globalnih kapaciteta za proizvodnju nafte danas pod nekim oblikom sankcija, zaključili smo da ne postoji praktičan način da se tim barelima blokira pristup tržištu koje je ionako dosta tijesno snabdjeveno”, saopštio je JP Morgan.

Analitičar Norbert Rucker iz Juliusa Baera rekao je da je koncept ograničavanja cijena teško shvatiti s obzirom na različite cijene različitih vrsta nafte i na hiljade aktera u lancu nabavke.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njeni saveznici, uključujući Rusiju, započeli su u srijedu niz dvodnevnih sastanaka, a izvori kažu da su šanse za veliku promjenu proizvodne politike u ovom mjesecu male.

OPEC je odvojeno objavio da je cijena barela korpe nafte njegovih članica u utorak iznosila 117,55 USD, što znači da je porasla 2,67 USD u odnosu na prethodni dan trgovanja.

