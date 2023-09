Cijene nafte blago pale nakon tri sedmice rasta

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte su prošle sedmice blago pale, nakon tri uzastopna sedmična rasta, jer će, zbog visoke inflacije, kamatne stope centralnih banaka ostati povišene duže nego što se očekivalo, što će usporiti rast ekonomije i potražnju za “crnim zlatom”.

Na londonskom tržištu cijena barela je skliznula 0,7 odsto na 93,27 USD, dok je na američkom barel pojeftinio 0,8 odsto na 90,03 USD.

Nakon što su porasle tri sedmice zaredom i dostigle najviše vrijednosti u ovoj godini, prošle sedmice cijene nafte su blago pale, prenosi Hina.

To je posljedica poruka američke centralne banke.

Doduše, čelnici Federalnih rezervi (Fed) nijesu na prošlosedmičnoj sjednici dodatno povećali kamatne stope, no poručili su da bi ih mogli podići još jednom do kraja godine i zadržati ih na povišenim vrijednostima duže nego što se prije očekivalo.

Takav scenario najizgledniji je i za ostale centralne banke zapadnih zemalja, jer inflacija na popušta tako brzo kao što su se ulagači i trgovci nadali. A to znači da će se rast ekonomije dodatno usporiti, što će, dakako, oslabiti potražnju za “crnim zlatom”.

“Kratkoročno će cijene vjerovatno definisati uglavnom signali na strani potražnje”, procjenjuju u takvom okruženju analitičari Commerzbanka.

S druge strane, podršku cijenama pruža smanjena proizvodnja Saudijske Arabije i Rusije. Ti vodeći izvoznici smanjivaće isporuke do kraja ove godine za ukupno 1,3 miliona barela dnevno.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njeni saveznici takođe su dogovorili smanjenje proizvodnje. Na taj način, te zemlje nastoje da zadrže povećane cijene nafte, s obzirom na to da potražnja slabi zbog usporavanja rasta najvećih svjetskih ekonomija.

Prošle sedmice trgovce je iznenadila objava Rusije da privremeno zabranjuje izvoz benzina i dizela kako bi osigurala snabdijevanje domaćeg tržišta u vrijeme žetve i stabilizovala cijene. Moskva nije navela koliko će dugo biti na snazi.

Nakon prošlosedmičnog pada, na londonskom tržištu cijena barela je u plusu u odnosu na početak godine oko devet odsto, a na američkom tržištu oko 12 odsto.

