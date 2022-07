Cijene barela nafte porasle za više od dva USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte u četvrtak su na međunarodnim tržištima porasle više od dva USD po barelu poduprte smanjenim zalihama sirove nafte i rastom potražnje za benzinom u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Cijena barela nafte na londonskom tržištu porasla je 2,09 USD na 108,71 dolar, a na američkom 2,36 USD na 99,62 USD, prenosi SEEbiz.

“Rast svjetskih tržišta dionica, nakon povećanja kamatnih stopa američke centralne banke Fed te popuštanje kursa dolara, poduprli su cijene nafte. Tome u prilog idu i službeni sedmični podaci američke vlade o zalihama goriva”, rekao je Tamas Varga iz PVM Oil Associatesa.

Zalihe sirove nafte u SAD-u pale su u prošloj sedmici 4,5 miliona barela, dok je potražnja za benzinom u SAD-u porasla 8,5 odsto, pokazuju podaci američke vlade.

U odvojenom izvještaju je Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) objavila da je barel korpe nafte njenih članica u srijedu koštao 108,11 USD, što znači da je oslabio 1,25 USD u odnosu na prethodni radni dan.

