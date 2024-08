Cijena vina će se uvećati 14 do 20 odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukoliko Skupština usvoji izmjene Zakona o akcizama, to će kompaniju Plantaže godišnje koštati oko milion EUR, što će, kako su kazali Pobjedi, ugroziti njihovo poslovanje i konkurentnost na tržištu.

Da je takav scenario izvjestan, kako su naveli iz Plantaža, govori i podatak da je nakon uvođenja akcize na prirodne rakije, prodaja ovog proizvoda pala čak 85 odsto.

Izmjenama Zakona o akcizama Vlada predlaže da se na „mirna vina“ uvede akciza od 25 centi po litru.

Poslanici će naredne sedmice početi raspravu oko više zakona u cilju realizacije programa Evropa sad 2, među kojima je i Zakon o akcizama, kojim bi trebalo da se obezbijede dodatni prihodi za budžet, kako bi se finansirao deficit Fonda PIO zbog smanjenja doprinosa na račun uvećanja minimalnih zarada na 600 i 800 EUR.

Ti zakoni predstavljeni su u Nacrtu fiskalne strategije, a i pored brojnih kritika, iz Vlade su jedino uvažili, i to djelimično, zahtjeve malih vinara, pa će u odnosu na Plantaže plaćati duplo nižu akcizu, odnosno 12,5 centi po litru.

Plantaže godišnje proizvedu oko devet miliona litara vina i sa preko dvije hiljade hektara vinograda čine 90 odsto ukupnih vinogradarskih površina, dok preostalih 116 registrovanih vinarija ukupno godišnje proizvede oko 400 hiljada litara.

Ukazujući na značaj ove kompanije za Crnu Goru, iz Plantaža su naveli da su zbog rasta troškova već planirali da povećaju cijene, ali da nijesu očekivali dodatno povećanje na račun akciza.

“Uvođenje akciza na mirna vina od 25 EUR po hektolitru imaće negativan uticaj na poslovanje naše kompanije. Ova mjera će neminovno dovesti do povećanja cijena vina u maloprodaji, što će uticati na našu konkurentnost na tržištu i dovesti do pada prodaje. Procenat povećanja cijena zavisiće od zapremine boce, jer će svaka boca biti različito opterećena iznosom akcize”, rekli su iz Plantaža.

Kompanija najviše prihoduje na domaćem tržištu, pa bi porast cijene od 30 centi po litru odnosno 20 centi za 0,75 l značajno uticao na povećanje cijena proizvoda niže cjenovne kategorije do pet EUR.

Preciznije, efekat obaveze plaćanja akcize na mirna vina bi bio veći od 25 centi po litru, jer akciza ulazi u osnovicu za obračun PDV-a.

“Imajući to u vidu, uvođenje akcize na vino dovešće do uvećanja cijena 14 do 20 odsto, u zavisnosti od zapremine ambalaže, što predstavlja značajno procentualno uvećanje”, naveli su iz Plantaža i dodali da će najveće povećanje cijena osjetiti potrošači vina nižih cjenovnih kategorija.

Vinska industrija se, kako kažu, posljednjih godina na globalnom nivou, srijeće sa rapidnim rastom troškova proizvodnje zbog inflacije, geopolitičke i klimatske situacije. Sve to dovodi do niže profitabilnosti ove grane poljoprivrede i smanjenja površina vinograda u svijetu, a ni u Crnoj Gori situacija nije bolja.

“Konstantan rast troškova proizvodnje, dominantno, repromaterijala i energije, stvara pritisak na povećanje prodajnih cijena, pa bi dodatni trošak, na već rastuće troškove proizvodnje, uvećao otežavajuće faktore poslovanja, koji su prisutni na tržištu već nekoliko godina. To će, svakako, najviše uticati na Plantaže, kao nosioca kompletnog sektora u Crnoj Gori”, upozorili su iz Plantaža.

Uz već postojeću obavezu za akcize na rakiju koja ih godišnje košta oko pola miliona EUR, još dodatni milion Plantaže bi morale da obezbijede za ovaj namet. Osim toga, dodatni teret bi im stvorilo i to što moraju imati instrumente obezbjeđenja plaćanja akciza na nivou prosječne vrijednosti jednodnevnih zaliha u prethodnoj godini.

“Uvođenje obaveze za akcizu iziskuje višemilionske obaveze po ovom osnovu. Upravo su ovo i razlozi zbog čega zemlje koje su proizvođači vina uglavnom nemaju akcize na vino ili imaju simbolično niske akcize, jer se time stvara dodatni pritisak domaćim proizvođačima koji čine značajan dio ukupnog izvoza zemlje”, poručili su iz Plantaža.

Kako su zaključili, pad prodaje, posljedično, može dovesti i do nastajanja viškova proizvedenog vina u Crnoj Gori, što neminovno dovodi i do smanjenja zasada pod vinovom lozom i, na kraju, ne ide u prilog promovisanja Crne Gore kao vinske destinacije pred ulazak u EU.

