Cijena peleta da bude ispod 300 EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cijena tone peleta u Crnoj Gori treba da bude ispod 300 EUR, sopštio je ministar poljoprivrede, šumarsta i vodoprivrede Vladimir Joković i dodao da država uvijek može da posegne za krajnjom mjerom, odnosno zabranom izvoza.

On je Radiju Crne Gore kazao da vjeruje u dogovor sa proizvođačima peleta oko cijene tog energenta.

Kubik cijepanih drva za ogrijev košta 65 EUR, dok u Podgorici cijena peleta iznosi 350 EUR po toni, a na primorju i više, prenosi portal RTCG.

Joković je kazao da će Vlada preduzeti mjere za zaštiti potrošače od daljeg rasta cijena.

“Mi ćemo donijeti odluke koje će biti u interesu građana. Ne možemo i negdje uopšte nijesmo posvećeni tome, ako su ta krizna vremena da se neko može obogatiti”, poručio je Joković.

On je dodao da je cijena peleta u zemljama okruženja već 500 EUR, kao i da domaći proizvođači sa petinom proizvodnje mogu pokriti crnogorsko tržište, dok ostatak mogu da izvezu.

“Vjerujem da tih 15 ili 20 hiljada tona koje bi zadovoljile potrebe Crne Gore neće biti problem. Dobio sam uvjeravanje od njih”, rekao je Joković i dodao da vjeruje u dogovor sa proizvođačima.

Više od 120 hiljada domaćinastava u Crnoj Gori grije se sa drva, a njih osam hiljada na pelet.

“Problem su oni koji sijeku drva u svom vlasništvu, prodaju to, stavljaju neke cijene, neko kupi i tu se stvorilo ozbiljno naduvavanje cijena koje nema ekonomsku opravdanost”, kazao je Joković i pozvao na solidarnost.

