Cijena nafte stabilna

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u ponedjeljak na međunarodnim tržištima, nakon nekoliko sedmica pada pod uticajem slabljenja svjetske ekonomije.

Cijena barela nafte na londonskom tržištu je oslabila 15 centi u odnosu na prethodno zatvaranje, na 75,95 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 37 centi višoj cijeni, od 71,39 USD.

U prošloj sedmici cijene barela na oba tržišta pale su na najniži nivo od decembra prošle godine, pod pritiskom zabrinutosti da će moguća globalna recesija uticati na naftnu potražnju, prenosi Hina.

Najveća svjetska uvoznica sirove nafte, Kina, nastavila je popuštati u svojoj strogoj politici nulte toleracije protiv širenja covida, iako su ulice u glavnom gradu Pekingu ostale tihe a mnoge kompanije zatvorene tokom vikenda.

UBS je objavio kako vjeruje da bi se cijena barela u Londonu u sljedećim mjesecima trebalo da se oporavi iznad 100 USD, usljed ograničenja ponude i rasta potražnje, dok će OPEC+ snabdjevanje zadržati ograničenom.

U nedjelju je kanadski TC Energy saopštio da još nije utvrdio uzrok prošlosedmičnog curenja na naftovodu Keystone u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD). Nije naveo kada bi gasovod mogao nastaviti s radom.

Naftovod Keystone dnevnih kapaciteta 622 hiljade barela, ključna je arterija kojom se teška kanadska sirova nafta dostavlja američkim rafinerijama.

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u petak da bi Rusija mogla smanjiti proizvodnju i da će odbiti prodavati naftu svakoj zemlji koja nametne “glupu” gornju cijenu ruskog izvoza.

Ministar energetike Saudijske Arabije takođe je u nedjelju rekao da mjere ograničenja cijena još nijesu dale jasne rezultate.

Broj tankera koji čekaju prolazak kroz Bosforski tjesnac u Istanbulu smanjio se u ponedjeljak, uz smanjenje nedavnog povećanja prometa.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) objavila je da joj je u petak barel korpe nafte njenih članica koštao 74,78 USD. U četvrtak je iznosio 75,3 USD.

