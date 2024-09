Cijena nafte na londonskom tržištu pala deset odsto

London, (MINA-BUSINESS)- Na londonskom tržištu je prošle sedmice cijena nafte potonula gotovo deset odsto, zaronivši na najniže nivoe od kraja 2021. godine.

Trgovci se plaše da će zbog sporog rasta svjetske ekonomije oslabiti potražnja za “crnim zlatom”.

Na londonskom tržištu cijena barela prošle sedmice potonula je 9,8 odsto, na 71,06 USD, najniži nivo od decembra 2021. godine, prenosi SEEbiz.

Na američkom tržištu je barel pojeftinio osam odsto, na 67,67 USD, najniži nivo od juna prošle godine.

Nakon što su cijene nafte pale u avgustu, na početku septembra nastavljen je njihov negativni trend jer trgovce zabrinjava usporavanje rasta najvećih svjetskih ekonomija, zbog čega slabi potražnja za “crnim zlatom”.

Svi posljednji podaci pokazuju da usporava rast američke ekonomije, a ni kineska ne raste toliko brzo koliko su analitičari očekivali početkom godine.

Privreda eurozone takođe raste sporo.

Zbog toga ni najave smanjenja kamatnih stopa američke i evropske centralne banke u septembru nijesu ohrabrile trgovce.

Doduše, niža cijena novca trebalo bi podstaći rast privrede, a time i potražnje za naftom, no do tog trenda neće doći tako skoro, a u međuvremenu se situacija može i pogoršati.

U takvom ekonomskom okruženju Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njeni partneri odlučili su odgoditi povećanje proizvodnje, koje su prije ljeta najavili za posljednje ovogodišnje tromjesečje.

