CGES i EMS zajedno na realizaciji Transbalkanskog koridora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) i Elektromreže Srbije (EMS) potpisali su sporazum o saradnji koji će omogućiti uspješnu realizaciju zacrtanih ciljeva u vezi sa izgradnjom interkonektivnog 400 kilovoltnog voda Pljevlja – Bajina Bašta – Višegrad, projekta u okviru Transabalkanskog koridora koji je u toku.

Cilj je, kako je objašnjeno iz CGES-a, da se poboljšaju uslovi prenosa električne energije između sjevernog i južnog dijela regiona i na taj način omogući dalja integracija tržišta električne energije, kao jedan od prioriteta evropske energetske politike.

Potpisnici sporazuma, izvršni direktori CGES-a i EMS-a, Ivan Asanović i Jelena Matejić, ocijenili su da će ovaj akt doprinijeti unapređenju i jačanju međusobne saradnje dvije kompanije u okviru svojih nadležnosti i u skladu sa zakonodavstvom i međunarodnim sporazumom svojih država, radi obezbjeđenja koordinacije aktivnosti koje bi trebalo da omoguće realizaciju projekta nove električne interkonekcije između Srbije i Crne Gore.

Prilikom potpisivanja je saopšteno da se stiču uslovi za veoma kvalitetnu saradnju koja podrazumijeva razmjenu relevantnih informacija, znanja i iskustava, kao i organizovanje zajedničkih pripremnih i preliminarnih aktivnosti, a jedan od projektovanih benefita će biti i uzajamna podrška kao preduslov za realizaciju projekta od obostranog interesa.

CGES i EMS imaju za cilj poboljšanje kvaliteta usluga prenosa, koji će biti usklađeni sa svim evropskim standardima i zahtjevima.

“Takođe, nastojaće da vrše aktivnu ulogu na tržištu električne energije i doprinose njegovom razvoju u regionu jugoistočne Evrope, a jedan od benefita je i integracija obnovljih izvora električne energije”, navodi se u saopštenju.

Iz CGES-a su podsjetili da dvosistemski dalekovod naponskog nivoa 400 kV Pljevlja – Bajina Bašta – Višegrad, kao dio Transbalkanskog koridora, obezbjeđuje kvalitetnije elektroenergetsko povezivanje Crne Gore, Bosne i Hercegovine (BiH) i Srbije sa neposrednim okruženjem i Evropom.

Ovaj klaster se sastoji i od projekta podmorskog kabla Crna Gora – Italija, kao i investicija izgradnje unutrašnje 400 kV mreže u Crnoj Gori i Srbiji i interkonektivnih dalekovoda 400 kV između Crne Gore, Srbije, BiH i Rumunije.

