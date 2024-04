Čevo Solar dobio licencu za proizvodnju električne energije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) izdala je kompaniji Čevo Solar licencu za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije.

Odbor REGAGEN-a je tu odluku donio na sjednici 11. aprila.

Licenca važi do 10. aprila 2034. godine.

“Imalac licence je dužan da, ukoliko namjerava da nastavi sa obavljanjem licencirane djelatnosti i nakon isteka važenja licence podnese zahtjev za izdavanje nove, 60 dana prije isteka važenja”, navodi se u obavještenju REGAGEN-a.

