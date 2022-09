Češki turoperatori očarani sjeverom i gostoprimljivošću

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacije (NTO) organizovala je, u saradnji sa nacionalnom avio-kompanijom Air Montenegro, studijsku posjetu predstavnika najznačajnijih turoperatora i turističkih agencija iz Češke, koji su od utorka boravili u Crnoj Gori.

“Riječ je o predstavnicima turoperatora i turističkih agencija: Travel Family, Emma Agency, Marco Polo, Čedok, Time Travel, Der Touristik i Radynacesty, koji od Crnog jezera, Durmitora i Bjelasice, preko kanjona Tare i Morače, pa do uživanja u Podgorici, nijesu ostali imuni ni na ljepote Budvanske rivijere i Bokokotorskog zaliva”, navodi se u saopštenju NTO.

Predstavnica agencije Travel Family, Lenka Laus, kazala je da je prvi put boravila u Crnoj Gori i da je prijatno iznenađena.

“Ovdje ima jako puno kontrasta. Od dugih, pješčanih plaža, fenomenalno izgrađenih hotela, do unutrašnjosti zemlje koja je prelijepa, puna rijeka i adrenalina koji nijesmo očekivali. Crna Gora ima šta da ponudi strancima. Zastupam češko i poljsko tržište, tako da mislim da će našim gostima da bude jako interesantno”, navela je Laus iz agencije Travel Family.

Predstavnica agencije Marco Polo, Lenka Peffkova, saopštila je da je odušeljena morem, hranom, prirodom i gostoprimljivošću.

“Ovakve radionice imaju veliki doprinos. Pružila nam se prilika da upoznamo domaće hotelijere i njihove ponude. NTO je sjajno organizovala događaj i ovom prilikom im se zahvaljujem na saradnji”, rekla je Peffkova.

Fokus posjete usmjeren je i ka njihovom povezivanju sa crnogorskim turističkim privrednicima, pa je tim povodom NTO u petak u hotelu Splendid u Budvi organizovala poslovnu B2B radionicu na kojoj je prisustvovalo oko 40 predstavnika crnogorske turističke privrede.

Predstavnica zastupnika Air Montenegra u Češkoj, Ivana Mullerova, kazala je da nastoje da Crnu Goru promovišu kao atraktivnu turističku destinaciju i da informacije koje prikupe na B2B radionicama proslijede najvećim turističkim agencijama u Češkoj, Poljskoj i Slovačkoj.

“Smatramo da će zajednička saradnja doprinijeti da naredne godine dođe do rasta broja turista sa ovih tržišta. Oduševljena sam prirodom Kolašina. Voljela bih da dođem na zimu i turiste odvedem u ski centre. Treba više promovisati zimski turizam. Smatram da ljudi u Evropi nijesu dovoljno upoznati sa crnogorskim skijalištima”, navela je Mullerova.

Ona je dodala da u Air Montenegru rade na tome da uspostave direktne letove, koji neće saobraćati samo od maja do oktobra, već tokom cijele godine.

Sa njom je bila saglasna i predstavnica domaće agencije Apolotours iz Budve, Nada Radanović, koja ima više od 25 godina iskustva rada sa zapadnim turoperatorima.

“Mogu da pohvalim NTO, jer smo već imali jedan sastanak sa turoperatorima iz Švajcarske, kod kojih vlada veliko interesovanje za Crnu Goru. Veoma je interesantno kada na licu mjesta možemo da uspostavimo kontakt, kada imate direktan razgovor. To više vrijedi neko kada radimo online”, saopštila je Radanović.

Predstavnica NTO Milena Vujović rekla je da im je veliko zadovoljstvo što su ugostili neke od najvećih turoperatora i agencija koji pokrivaju gotovo cijelo tržište Češke, a ujedno i skrenula pažnju na značaj avio povezanosti sa tom zemljom.

“Otvaranjem direktne linije na relaciji Prag-Tivat, Air Montenegro je stvorio uslove za generisanje većeg turističkog prometa sa tog tržišta. Na osnovu informacija koje smo dobili od čeških turoperatora, najavljeno je veliko interesovanje tokom narednih godina”, kazala je Vujović.

Iz NTO su saopštili da je ova studijska posjeta jedna u nizu realizovanih i planiranih promotivnih aktivnosti kada je u pitanju tržište Češke. Zahvaljujući uvođenju direktne avio linije Air Montenegra je, prema nezvaničnim podacima za individualni i kolektivni smještaj od početka godine zaključno sa julom, zabilježeno duplo više gostiju sa tržišta Češke nego u istom periodu prethodne.

Pored NTO i Air Montenegra, podršku u organizaciji studijske posjete dali su i strateški partneri Budvanska rivijera i Gold Travel, lokalne turističke organizacije Budve i Ulcinja, Montenegro stars, MTS, hoteli Budva, Ramada, Bianca, Adria i Karisma, kao i Nacionalni parkovi Crne Gore.

