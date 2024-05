Češke kompanije dobrodošle za izvođača radova za izgradnju dionice auto-puta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Češke kompanije su dobrodošle da se prijave na javni poziv za izvođača radova za izradu glavnog projekta i izgradnju dionice auto-puta Mateševo-Andrijevica, saopštio je ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović.

On je na svečanom otvaranju biznis foruma Crne Gore i Češke najavio da je u nacionalnim planovima za razvoj putne infrastrukture planirana izgradnja 480 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, ukupne vrijednosti oko osam milijardi EUR.

“Najznačajniji projekat je auto-put Bar-Boljare, koji će preko Beograda povezati Crnu Goru sa evropskim koridorima i učiniti Crnu Goru dostupnijom i konkurentnijom za investicije”, rekao je Radulović.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva, poručio da je namjera Vlade da Luku Bar razvije kao glavnu međunarodnu teretnu luku, a za to je neophodno ulaganje u putnu i željezničku infrastrukturu.

Upravo je željeznica šansa za unapređenje saradnje između Crne Gore i Češke.

Radulović je podsjetio da saradnja sa kompanijama iz Češke u oblasti željeznice postoji od 2006. godine i perioda izvođenja radova na remontu i elektrifikaciji pruge Nikšić-Podgorica.

„Mi u narednom periodu planiramo nekoliko krupnih projekata u cilju unaprjeđenja željeznice i to sanaciju pruge na dionici Lutovo – Bratonožići – Bioče, rekonstrukciju dionice Bar – Golubovci, kao i nabavka elektromotornih vozova za prevoz putnika. Uvjereni smo da češke kompanije u ovom sektoru, imaju adekvatno iskustvo i vjerujem da ćemo na tenderima za ove projekte imati prijavljene kompanije iz Češke”, zaključio je Radulović.

