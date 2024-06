Slovačka iznenadila Belgiju, Rumunija ubjedljiva protiv Ukrajine

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Slovačke i Rumunije pobjedama počeli su takmičenje u E grupi Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

Slovačka je večeras u Frankfurtu iznenadila Belgiju i pobijedila 1:0.

Pobjednika je odlučio pogodak Ivana Šranca, već u sedmom minutu.

Belgija je postigla dva gola, ali ih je sudija, nakon konsultacija sa Var sobom, opravdano poništio.

Rumunije je u Minhenu savladala Ukrajinu 3:0, golovima Nikolaea Stanćiua u 29, Razvana Marina u 53. i Denisa Draguša u 57. minutu.

Za 21 sat zakazan je duel D grupe, između Austrije i Francuske, u Dizeldorfu.

U toj grupi Holandija je juče u Hamburgu savladala Poljsku 2:1.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS