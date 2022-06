Centar za alternativno rješavanje sporova pokrenuo kampanju o prednostima medijacije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centar za alternativno rješavanje sporova pokrenuo je kampanju koja ima za cilj podizanje svijesti javnosti o prednostima medijacije kao procesa pregovaranja uz pomoć treće neutralne osobe koja pomaže suprostavljenim stranama da postignu sporazum kojim se riješava spor.

Centar za alternativno rješavanje sporova je kampanju pod nazivom Medijacijom do dogovora – biraj alternativu, pokrenuo uz podršku Evropske unije (EU) i Savjeta Evrope.

“Građani će u naredna tri mjeseca imati priliku da saznaju više o tome kako mogu da riješe spor putem medijacije i tako sačuvaju svoje vrijeme, novac i dobre odnose, bez odlaska na sud”, navodi se u saopštenju Centra.

Direktorica Centra za alternativno rješavanje sporova, Marina Lutovac, saopštila je da medijacija traje kraće nego sudski postupak, iziskuje manje novca i vodi do dogovora koji je prihvatljiv za obje strane.

“Ona čuva privatne i poslovne odnose stranaka i zato pozivamo građane i građanke koji imaju spor da izaberu alternativu i medijacijom dođu do dogovora. Shodno Zakonu o alternativnom rješavanju sporova, u medijaciji možete, ali ne morate, da angažujete i advokata“, rekla je Lutovac.

Medijacijom se, kako je objašnjeno, može postići dogovor u različitim vrstama sporova: porodičnim, privrednim, imovinskim, krivičnim, individualnim radnim i sporovima male vrijednosti, ali i ako postoji spor sa osiguranjem, državnim organima ili lokalnom samoupravom.

„Rješavanje porodičnih i sporova sa državnim organima i lokalnom samoupravom je besplatno, dok se u ostalim sporovima plaća samo minimalna nagrada za rad medijatoru, koju stranke, ukoliko se drugačije ne dogovore, snose na podjednake dijelove“, navodi se u saopštenju.

Medijatori su licencirani profesionalci koji dolaze iz redova pravnika, socijalnih radnika, psihologa, profesora.

„Medijacija je povjerljiv postupak zbog čega strana u sporu ima punu slobodu da iznese sve detalje vezane za svoj spor, bez bojazni da o njima može da sazna bilo ko. Svaki slučaj je poseban i specifičan i samim tim zahtijeva da mu se pristupi na poseban način. Medijatori i medijatorke su uvijek maksimalno posvećeni pružanju pomoći strankama da postignu dogovor koji je prihvatljiv za obje strane“, saopštila je Lutovac.

Kampanja o medijaciji se sprovodi u okviru zajedničkog projekta EU i Savjeta Evrope Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori.

Šefica operacija u Programskoj kancelariji Savjeta Evrope u Podgorici, Evgenia Giakoumopoulou, kazala je da Savjet Evrope aktivno radi na razvoju prakse medijacije u Evropi, uključujući kroz različite aktivnosti podizanja svijesti namijenjene građanima i građankama.

„U Crnoj Gori podržavamo glavne aktere medijacije da više koriste ovaj institut, posebno u privrednim sporovima. Zajedno sa našim partnerima iz EU pokrećemo ovu važnu inicijativu kako bismo informisali građane i građanke o tome kako mogu koristiti medijaciju za efikasno rješavanje različitih sporova“, navela je Giakoumopoulou.

Ambasadorka EU u Crnoj Gori, Oana Cristina Popa, kazala je da EU nastavlja da podržava institucije u Crnoj Gori u pogledu većeg korišćenja prakse medijacije.

„Od početka primjene Zakona o alternativnom rješavanju sporova, u avgustu 2020. godine, bilježimo porast predloga za poravnanja koji prethode parnicama i sporazumima o medijaciji. Nadamo se da će ova nova inicijativa dodatno podstaći veću primjenu medijacije u Crnoj Gori“, dodala je Popa.

U posljednjih pet godina, oko pet hiljada sporova je završeno dogovorom kroz medijaciju.

„Broj sporova koji se rješavaju medijacijom značajno raste iz godine u godinu. To potvrđuje da naši građani i drugi pravni subjekti imaju sve više povjerenja u medijaciju. Medijacija takođe doprinosi rasterećenju našeg pravosudnog sistema, kao i smanjenju troškova stranaka i države“, poručila je Lutovac.

Više informacija o medijaciji i njenim prednostima može da se sazna na sajtu www.centarzaars.me kao i putem sajta Savjeta Evrope i EU https://pjp-eu.coe.int/en/web/horizontal-facility/home.

