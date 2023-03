CEES: Usporavanje ekonomskog rasta u ovoj godini

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska ekonomija će ove godine rasti po stopi od oko dva odsto, odnosno mnogo sporije u odnosu na prethodnu, saopštili su iz Centra za ekonomske i evropske studije (CEES) i naglasili rizik prenošenja budžetskih izazova na bankarski sektor.

„Crnogorska ekonomija će ove godine rasti po stopi od oko dva odsto, odnosno mnogo sporije u odnosu na realnu stopu rasta od 6,1 odsto u prošloj godini, što je u skladu sa ranijom procjenom CEES-a o ekonomskom rastu u prošloj godini“, navodi se u najnovijem Pregledu ekonomskih indikatora koji je uradio CEES.

Oni su naveli da su razlozi sporijeg ekonomskog rasta u ovoj godini očekivana stagnacija ili pad najvažnijih komponenti bruto domaćeg proizvoda (BDP) i to potrošnje domaćinstava koja je počela da se smanjuje od druge polovine prethodne godine zbog smanjenja realnog dohotka, kao i investicija koje su počele da padaju, uz očekivani dalji pad u ovoj godini.

Prema procjenama CEES-a, očekuje se da će prihodi od turizma biti na otprilike istom nivou kao prošle godine, s obzirom na sporiji globalni rast i visoke prihode u prethodnoj godini.

Iz CEES-a su saopštili da će nastavak povećanja kamatnih stopa na međunarodnom tržištu, u cilju smanjenja stope inflacije, uticati na poskupljenje kredita za građane i privredu u Crnoj Gori, što će se odraziti na smanjenje ekonomske aktivnosti.

„Nedavna najava države da će emitovati domaće obveznice radi finansiranja budžeta, uticaće na smanjenje sredstava u bankama koja mogu biti opredijeljena za kreditiranje privrede i građana. Zato je izvjesno da bankarski sektor, u postojećem okruženju, neće moći značajnije da podrži rast investicija u ovoj godini“, smatraju u CEES-u.

Takođe, imajući u vidu „potrese“ u bankarskom sektoru u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i Evropi, veoma je važno da emisija obveznica na domaćem tržištu ne ugrozi likvidnost crnogorskog bankarskog sektora.

„Bankarski sektor je likvidan i stabilan, ali je važno da Vlada doprinese njegovom jačanju, na način da konsoliduje javne finansije i poveća njihovu kredibilnost. Ovo je važno iz razloga što jedino tako Vlada može obezbijediti povoljniji pristup međunarodnom tržištu, kako bi se prikupila potrebna nedostajuća sredstva za isplatu budžetskih obaveza, naročito zbog značajnog povećanja rashoda bruto zarada u ovoj godini”, poručili su iz CEES-a.

Imajući u vidu rast kamatnih stopa kao i visoku inflacionu osnovu u prethodnoj godini, u CEES-u očekuju da će stopa inflacije u Crnoj Gori padati u narednim mjesecima ove godine.

„Ukoliko ne bude daljih eksternih i internih šokova, prosječna stopa inflacije u ovoj godini bi mogla biti oko deset odsto. Svakako, visoka stopa inflacije početkom ove godine uticala je na smanjenje realne zarade u januaru za 5,1 odsto, što je smanjilo kupovnu moć građana“, zaključili su iz CEES-a.

