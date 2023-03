CBCG pokrenula projekat pristupanja Jedinstvenom području plaćanja u eurima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) pokrenula je projekat pristupanja Crne Gore Jedinstvenom području plaćanja u eurima /Single Euro Payments Area/ (SEPA).

Iz CBCG su objasnili da SEPA predstavlja područje na kojem potrošači, poslovni subjekti i tijela izvršne vlasti mogu uplaćivati i primati plaćanja u eurima pod jednakim osnovnim uslovima, pravima i obavezama kao u zemljama Evropske unije, nezavisno od njihove lokacije.

“Inicijativa za pristupanje Crne Gore u SEPA, stavljena je na listu prioriteta sa ciljem da Crna Gora postane punopravni član do kraja 2024. godine”, navodi se u saopštenju.

Shodno navedenom, CBCG je tokom protekle dvije godine, u potpunosti usaglasila svoju regulativu u oblasti platnog prometa sa regulativom u EU, dok je veoma blizu pune konvergencije i sa uslovima SEPA.

“Naime, osim regulative iz oblasti platnog prometa i nadzora kreditnih institucija, postoji čitav niz drugih zakonskih akata, poput Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, poreskih zakona, i drugih akata koji se moraju uskladiti sa zahtjevima SEPA. Koordinisana izmjena zakona je neophodan uslov za zaokruživanje ovog procesa, koji će prvenstveno zavisiti od sinhronizovanog rada Vlade i CBCG”, kazali su iz vrhovne monetarne institucije.

U cilju realizacije tog projekta, CBCG je Evropskoj komisiji (EK) kandidovala projekat za izradu analize usklađenosti crnogorske regulative sa zahtjevima SEPA. EK je projekat prihvatila i odobrila za finansiranje iz pretpristupnih sredstava EU.

Područje SEPA obuhvata 36 država: sve članice EU, Veliku Britaniju, Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švajcarsku, Monako, San Marino, Andoru i Vatikan.

“Uključivanje Crne Gore u SEPA dovešće do uklanjanja tehničkih, pravnih i tržišnih barijera između zemalja koje podržavaju plaćanja u eurima, sigurniji međunarodni platni promet, jednako vrijeme izvršenja doznaka za sve transakcije u eurima sa zemljama unutar EU, jedinstven, sigurniji, brži i jeftiniji način plaćanja u eurima sa zemaljama članicama EU”, smatraju u CBCG.

Ujedno, ulazak Crne Gore u SEPA bi, kako se zaključuje, pored benefita koje bi osjetili građani i privreda Crne Gore, predstavljao i jedan od najjasnijih signala ulaska u Crne Gore u završnu fazu integracije u EU.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS