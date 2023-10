Bulajić: Profesionalni kadar stub razvoja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Profesionalni kadar je stub razvoja Uprave prihoda i carina (UPC) i nosilac promjena kojima se vraća povjerenje građana u rad institucije, obezbjeđuje zaštita javnog interesa i vladavina prava, saopštio je njen direktor, Vladimir Bulajić.

On je povodom Dana carinske službe, koji se obilježava danas, kazao da je ostvarivanje brojnih strateških ciljeva UPC, uz kvalitetnu saradnju sa srodnim službama na državnom i međunarodnom nivou, moguće jedino uz kompetentan, profesionalan, posvećen i odgovoran kadar.

“Zato posebnu pažnju posvećujemo ljudskim resursima, stručnom usavršavanju zaposlenih, kao i podmlađivanju kadrovske strukture”, naglasio je Bulajić.

Bulajić, koji je u ovoj službi više od dvije decenije, čestitao je Dan carinske službe i uručio priznanja za devet službenika, koji su se u prošloj godini posebno istakli u radnom angažmanu.

Kako je saopšteno iz UPC, Emitovan je i spot o radu carinske službe, u prisustvu predstavnika zaposlenih, državnih institucija, partnerskih službi i međunarodnih organizacija.

“Apsolutno smo posvećeni antikoruptivnoj politici i suštinski fokusirani na nultu stopu tolerancije na korupciju. Crnogorska carinska služba posvećeno radi na jačanju kontrolne funkcije i sve više na značaju dobija njena zaštitna i bezbjednosna uloga, uz fiskalnu funkciju UPC u efikasnoj naplati državnih prihoda”, poručio je Bulajić.

On je dodao da vjeruje da će biti još uspješniji, profesionalniji i efikasniji, jer kroz konstantni proces modernizacije, jačanje operativnih i administrativnih kapaciteta i zakonit i odgovoran rad, doprinose napretku cjelokupnog društva.

Bulajić je, između ostalog, saopštio da je iza institucije tezak period revitalizacije da bi se dostigao željeni nivo kredibiliteta i integriteta.

