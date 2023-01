Budžetski gotovinski deficit 249,1 milion EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Budžetski gotovinski deficit je u prošloj godini iznosio 249,1 milion EUR, odnosno 4,4 odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP), pokazuju podaci Ministarstva finansija.

Prihodi budžeta su u prošloj godini iznosili dvije milijarde EUR ili 35,2 odsto procijenjenog BDP-a.

„U odnosu na planirane, ostvareni prihodi veći su 78,1 milion ili četiri odsto, dok su u odnosu na uporedni period 2021. godine veći 97,7 miliona ili 5,1 odsto“, pokazali su objavljeni podaci o izvršenju budžeta za period januar-decembar prošle godine.

Prihodi od poreza na dodatu vrijednost (PDV) su u prošloj godini zabilježili rekordan rast u odnosu na 2021, i to u iznosu od 216,1 milion EUR ili 31,2 odsto, prevashodno kao rezultat rasta privatne potrošnje, uvoza i inflacije, uspješne ljetnje turističke sezone i efekata elektronske fiskalizacije poreskih registar kasa.

„Polazeći od navedenog, prihodi od PDV-a predstavljali su glavni generator rasta ukupnih prihoda tokom prošle godine. Značajan rast naplate zabilježen je i kod prihoda od poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije, koji su rasli po stopi od 42,2 odsto kao rezultat rasta ostvarenog uvoza, kao i kod prihoda od poreza na dobit pravnih lica, koji su u odnosu na 2021. zabilježili rast od 20,7 odsto“, dodaje se u dokumentu.

Rast je zabilježen i kod naknada koje su naplaćene 42,4 odsto više u odnosu na 2021.

„Sa druge strane, manja naplata prihoda u odnosu na 2021. godinu ostvarena je kod poreza i doprinosa na zarade, usljed uvođenja neoporezivog dijela zarade i ukidanja doprinosa za zdravstveno osiguranje“, objasnili su iz Ministarstva.

Osim toga, na nižu naplatu poreza na dohodak uticalo je i usvajanje izmjena i dopuna Zakona o finansiranju lokalne samouprave, kojim je povećan procenat ustupljenih prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica lokalnim samoupravama, kroz istovremeno smanjenje prihoda koji su do tada po ovom osnovu pripadali centralnom budžetu.

U poređenju sa 2021. godinom, prihodi od akciza manji su 2,8 miliona EUR ili 1,1 odsto.

„Smanjenje prihoda, usljed primjene Odluke o umanjenju iznosa akcize na promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, u najvećoj mjeri kompenzovano je rastom prihoda od akciza na duvan i duvanske proizvode, koji su u poređenju sa 2021. zabilježili rast od 31,6 miliona EUR ili 52,3 odsto, kao rezultat suzbijanja aktivnosti na nelegalnom tržištu duvana i duvanskih proizvoda“, precizira se u dokumentu.

Izdaci budžeta su u prošloj godini iznosili 2,26 milijardi EUR ili 39,6 odsto procijenjenog BDP-a i u odnosu na planirane niži su 126,1 milion ili 5,3 odsto.

U odnosu na komparativni period 2021. godine, izdaci su veći 247,2 miliona EUR odnosno 12,3 odsto.

„U strukturi ukupne potrošnje, izdaci u okviru tekućeg, budžeta državnih fondova i rezerve iznose čine 91 odsto, dok kapitalni budžet čini devet odsto“, navodi se u dokumentu.

Kada je u pitanju kapitalni budžet, realizacija je na nivou od 203,1 milion EUR, što predstavlja izvršenje od 84,4 odsto.

Najznačajnije izdvajanje u okviru kapitalnog budžeta odnosi se na realizovana plaćanja za potrebe projekta prioritetne dionice auto-puta u iznosu od 68 miliona EUR, odnosno koje je realizovano u punom planiranom iznosu.

Sa druge strane, ostali kapitalni projekti realizovani su u iznosu od 135 miliona EUR, što je na nivou od 78 odsto plana.

Prihodi budžeta su, prema podacima Ministarstva, u decembru prošle godine iznosili 218,7 miliona EUR, što je u odnosu na plan više 22,6 milona ili 11,5 odsto.

U odnosu na isti mjesec 2021. godine prihodi budžeta manji su 29,7 miliona EUR ili 12 odsto.

„Glavni razlog odstupanja prihoda u decembru odnosi se na iznos donacija koje su u istom mjesecu 2021. ostvarene na većem nivou, i to u iznosu od 12,9 miliona EUR ili 69,7 odsto“, naveli su iz Ministarstva.

Izdaci budžeta su u decembru iznosili 370,7 miliona EUR i viši su u odnosu na plan 59,2 miliona, odnosno 19 odsto.

„Više izvršenje u okviru tekućeg i budžeta državnih fondova uslovljeno je većim izvršenjem rashoda za usluge, rashoda za tekuće održavanje, subvencija, kao i transfera institucijama, dok je u okviru kapitalnog budžeta realizacija na višem nivou od plana za 11,9 miliona EUR odnosno 34,5 odsto“, precizira se u dokumentu.

Uzimajući u obzir ostvarene prihode i izvršene rashode, u decembru je ostvaren budžetski deficit od 152 miliona EUR odnosno 2,7 odsto BDP-a, što je 36,5 miliona više od planiranog.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS