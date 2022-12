Budžet aposlutno održiv, štiti građane i privredu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Budžet za narednu godinu je apsolutno odživ i štiti građane i privredu, rekao je ministar finansija Aleksandar Damjanović.

Crnogorski predsjednik Milo Đukanović prethodno je u intervjuu agenciji Mina-business kazao da je predloženi budžet za narednu godinu potrošački, planiran na nerealnim pretpostavkama i neodrživ usljed visokih deficita koji su planirani, dodajući da se na taj način nastavlja praksa političkog populizma.

Damjanović je u Dnevniku Televizije Crne Gore (TVCG) naveo da je dobrodošla svaka kritika Đukanovića ali da bi više volio da je dao i određene sugestije.

“Budžet je aposlutno održiv, dali smo okvir koji štiti građane i privredu i pokušava da, širenjem poreske baze i restriktivnim planiranje prihoda kao i usmjeravanjem troškova, napravi strukturu koja će za naredne godine pripremiti Crnu Goru, kada se očekuje privredni rast”, rekao je Damjanović.

Kako prenosi portal RTCG, on je ocijenio da će privredni rast biti veći od planiranog.

On je, komentarišući to što je predlogom budžeta definisano da se Crna Gora može zadužiti do 600 miliona EUR naredne godine, ocijenio da toliko neće biti potrebno.

“To je stvar opreznosti. Jedan dio zaduženja biće kod velikih partnerskih banaka, sa kojim inače Crna Gora ima partnerske odnose – Dojče banka, Kredit Svis, OTP i tako dalje”, naveo je Damjanović.

On je dodao da u ovom trenutku ne postoji potreba za emisijom obveznica, zbog njihovih cijena i finansijskih globalnih dešavanja.

Damjanović je poručio da čuvaju standard građana.

“Povećavamo zarade u javnom sektoru što je administracija Đukanovića, a i prethodna, propustila da uradi, do 20 odsto čuvajući taj standard zbog stope inflacije koja je taj standard narušila”, kazao je Damjanović.

On je kazao da privredi daju šansu jer ona mora da iznese i javni sektor i nelegalni dio privrede.

Kako je naveo, Crna Gora ima šanse da kroz privredni rast iskorači naredne godine, uz ulsov da predloženi budžet bude usvojen.

Govoreći o raspravi o budžetu na skupštinskom Odboru za ekonomiju koja počinje u utorak, Damjanović je rekao da su svi konstruktivni amandmani dobrodošli.

“Sjednica Skupštine je počela i budžet je na dnevnom redu, dakle očekuje se rasprava tri do četiri dana naredne nedjelje i tri do četiri dana one tamo. Očekujemo i amandmane, uz konstruktivan pristup parlamenta”, kazao je Damjanović.

Komentarišući stopu inflacije 15 do 20 odsto, kao i da su neki artikli poskupjeli i više, on je kazao da na veliki dio roba i usluga utiče cijena goriva.

“A one ne zavise od nas”, istakao je Damjanović i podsjetio na umanjivanje akciza na gorivo od 50 odsto.

Damjanović je kazao da imaju mjere koje će štititi od cjenovnih šokova, prije svega hrane izazvanih rastom cijena naftnih derivata.

Prema njegovim riječima, naredna godina biće nezvjesna godina za sve, pa i za Crnu Goru.

“Treba stvoritu uslove da Crna Gora izađe jača i narednih godina iskoriti razvojnu šansu”, zaključio je Damjanović.

