Budvanska rivijera i Sveti Stefan hoteli razvrstani u segment za promatranje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Montenegroberza donijela je danas odluku o privremenom razvrstavanju kompanije Sveti Stefan hoteli i Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera u segment berze za promatranje.

Kako se navodi na sajtu Montenegroberza, i akcije tih kompanija su razvrstane u berzin segment za promatranje.

Subjekat promatranja može biti finansijski instrument, odnosno emitent, koji se tenutno nalazi u određenim posebnim okolnostima koje zahtiejvaju obavještenje investitora. Jedna od takvih okolnosti je i ako je emitent u postupku preuzimanja ili je ponuđač objavio svoju namjeru za prezimanje emitenta.

Komisija za tržište kapitala donijela je rješenje o obustavi trgovanja akcijama te dvije kompanije, koje je počelo u četvrtak i trajaće do okončanja javne ponude za preuzimanje.

Komisija je donijela i rješenja o odobrenju obavezne javne ponude za preuzimanje tih akcionarskog društva.

Tržišni simbol Budvanske rivijere na crnogorskom tržištu kapitala je BUDR, a kompanije Sveti Stefan hoteli SSHO.

