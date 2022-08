Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Energetska efikasnost je imperativ savremene elektroenergetike, a postoji prostor za njeno povećanje u Crnoj Gori, poručeno je sa treninga Energetska efikasnost u Crnoj Gori i Evropskoj uniji.

Na treningu koji je organizovala nevladina organizacija (NVO) Društvo mladih ekologa Nikšić (DMEN) ocijenjeno je da su izazovi energetske efikasnosti sve više prisutni i kod nas i predstavljaju dio napora ka smanjenju potrošnje energije, njenom racionalnom korišćenju i smanjenju troškova života.

„Moguć je prostor za povećanje energetske efikasnosti u Crnoj Gori“, naveo je Vladan Durković koji je održao obuku za predstavnike opština Nikšić i Plužine i nevladinih organizacija koje se bave ekologijom iz ove dvije opštine.

Prema njegovim riječima, primjeri povećanja energetske efikasnosti su solarne elektrane i arhitektonsko-građevinska efikasnost.

„Crna Gora ima veoma dobar solarni potencijal. Zgradarstvo je nedovoljno iskorišćen resurs, gdje se značajno može smanjiti potrošnja električne energije“, rekao je Durković navodeći oblasti u kojima može biti ostvaren napedak.

Kada je u pitanju Evropska unija, Durković je kazao da strateški planovi vode prema prvom klimatski neutralnom kontinentu, prije svih Zeleni dogovor i Zelena agenda za Zapadni Balkan.

„Ciljevi Evropske unije u energetskoj efikasnosti veoma su zahtjevni zbog globalnog povećanja temperature kao posljedice emisija ugljen-dioksida i zavisnosti od energenata. To je najbolje pokazala energetska kriza ove godine, uslovljena geo-političkim okolnostima. Bez obzira što neke zemlje Evropske unije najavljuju povratak fosilnim gorivima, kriza neće vječno trajati. Budućnost je u obnovljivim izvorima energije, energiji vjetra i sunca“, rekao je Durković.

Kako je naveo, gradnja elektrana na obnovljivim izvorima energije više nema potrebu za podsticanje cijenama.

„Tržište električne energije i tehnologije je razvijeno. Solarni sistem za proizvodnju električne energije, u zavisnosti od lokacije, isplativ je za sedam do devet godina. Vijek trajanja sistema je između 25 i 30 godina“, naveo je Durković.

Ipak, kako je dodao, postoji niz programa koji treba da ohrabre privatne inicijative u pogledu energetske efikasnosti sa akcentom na one koji su vezani za dobijanje električne energije, racionalizaciju i štednju energije.

„U okviru projekta Solar 3000+ Elektroprivrede (EPCG), investitor isplaćuje u ratama solarni sistem za dobijanje električne energije. Eko-fond daje subvencije do 20 odsto za of-grid i on-grid solarne sisteme. Zatim, Investiciono-razvojni fond nudi povoljne kredite za poslovne korisnike u cilju povećanja energetske efikasnosti kao što su povećanje toplotne izolacije i solarni sistemi“, rekao je Durković.

Ministarstvo poljoprivrede, kako je dodao, ohrabruje energetsku efikasnost kroz proizvodnju električne energije putem solarnih sistema. Tu su i pojedine banke koje su uvele kreditne linije za povćanje energetske efikasnosti.

Projekat Lokalna partnerstva za bolju energetsku efikasnost finansiran je u okviru drugog Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2), koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). U Crnoj Gori, ReLOaD2 program realizuje se u partnerstvu sa 15 lokalnih samouprava.

