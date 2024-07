Bruto naplata prihoda 817,7 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poreska uprava (PU) ostvarila je polugodišnju bruto naplatu prihoda u iznosu od 817,7 miliona EUR, što je 148 miliona EUR ili 22 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Ostvarena naplata je iznad plana prihoda za ovu godinu za 98 miliona EUR.

„Dobar trend naplate budžetskih prihoda nastavljen je realizacijom svih planiranih aktivnosti koje se odnose na turističku sezonu u oblasti inspekcijskog nadzora i naplate prihoda, kao i jačanjem proaktivne komunikacije i servisnog pristupa prema poreskim obveznicima“, navodi se u saopštenju.

Iz PU su rekli da je naplata poreza na dodatu vrijednost za period od 1. januara do 30. juna iznosila 202,5 miliona EUR, ostvaren je rast od 36,6 miliona EUR ili 22 odsto u odnosu na godinu prije, a pet odsto više u odnosu na plan za tekuću godinu.

“Porez na dobit preduzeća naplaćen je u iznosu od 192,1 milion EUR što je više za 60 miliona EUR ili 45,5 odsto u odnosu na isti period prošle godine, a u odnosu na plan za 49 miliona EUR ili 34 odsto”, navodi se u saopštenju.

Po osnovu doprinosa naplaćeno je 275,6 miliona EUR što je 25,1 milion EUR ili deset odsto više od naplate u prošloj godini za isti period, dok je 13,6 miliona EUR ili pet odsto više u odnosu na plan budžeta.

“U junu ostvarena naplata bruto poreskih prihoda iznosila je 114,8 miliona EUR, što je 9,4 miliona EUR ili devet odsto više u odnosu na prošlu godinu. Ostvarena naplata je iznad plana prihoda za 2,8 miliona EUR ili 2,5 odsto”, rekli su iz PU.

Poreska uprava, kako se zaključuje, nastavlja zacrtane aktivnosti u cilju povećanja efikasnosti naplate prihoda te se očekuju još bolji rezultati naplate, posebno u narednim mjesecima.

