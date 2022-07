Brojne oblasti za saradnju u oblasti ekonomije i turizma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i San Marino imaju čvrste osnove za jačanje partnerstva u brojnim oblastima, a naročito u ekonomiji i turizmu, dok iskorišćavanje mogućnosti saradnje može doprinijeti kvalitetu života građana, ocijenjeno je na Poslovnim razgovorima dvije zemlje.

Predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić, je na događaju koji je održan u hotelu Hilton u organizaciji Komore i nadležnih ministarstava, kazala da su dobri politički odnosi važan preduslov za uspostavljanje međukompanijske saradnje, bilo da je riječ o razmjeni robe i usluga, ili prepoznavanju Crne Gore kao investicione destinacije.

“Male zemlje Evrope, poput naših, dijele i više zajedničkih tema nego mnoge države obuhvaćene aktuelnim regionalnim inicijativama. Stoga smo, u namjeri da unapređujemo ekonomske odnose, u Crnoj Gori 2019. godine potpisali Sporazum o saradnji komora malih zemalja promovišući investicionu, trgovinsku i kulturnu saradnju”, rekla je Drakić.

Ona je podsjetila da je Crna Gora, nakon obnove nezavisnosti, 2006. godine, bilježila visoke stope rasta ekonomije, koje su išle i iznad deset odsto.

“Pandemija covid-19 istakla je slabosti crnogorske privrede, budući da su na eksterne udare najranjivije ekonomije koje se dominantno oslanjaju na usluge, a među njima posebno turizam”, dodala je Drakić.

Nakon pada ekonomske aktivnosti od 15,3 odsto u 2020. godini, u prošloj je došlo do oporavka u gotovo svim sektorima, a posebno turizmu, što je rezultiralo rastom ekonomije od 12,4 odsto.

“Pozitivni trendovi nastavljeni su i u ovoj godini. Naime, u prvom kvartalu, stopa realnog rasta iznosila je 7,2 odsto, dok će prema projekcijama crnogorska ekonomija u ovoj godini rasti po godišnjoj stopi od 6,4 odsto”, precizirala je Drakić.

Ona je rekla da je najveći potencijal za kreiranje održivijeg rasta prepoznat u četiri ključne oblasti – održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane, energija i održiva životna sredina, održivi i zdravstveni turizam i ICT sektor kao horizontalni prioritet.

“Sektor turizma zaslužuje posebnu pažnju, imajući u vidu da predstavlja zajedničku konkurentsku prednost, te kao takav otvara značajne mogućnosti za investiranje. U pretpandemijskoj 2019. godini, Crnu Goru posjetilo je 2,6 miliona turista, koji su ostvarili preko 14 miliona noćenja. Očekujemo da ćemo i u ovoj godini imati takve rezultate, i pored izazova sa kojima se susrećemo na globalnom nivou”, saopštila je Drakić.

Posljednjih godina napravljeni su iskoraci i u proizvodnji hrane, prije svega zahvaljujući dobro osmišljenim projektima domaćih privatnih kompanija.

Prostora za nove projekte, kako je navela, ima, posebno ako se uzmu u obzir neiskorišćeni resursi za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje i mogućnosti za raznovrsniju ponudu.

“Takođe, ulaganja u zelenu energiju, odnosno hidro, solarnu i energiju vjetra, obezbijediće održivo upravljanje životnom sredinom i omogućiti korišćenje sredstava iz Zelenog dogovora Evropske unije”, poručila je Drakić.

Predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović, je saopštio da su upravo otvorenost, duga i bogata istorija, kulturno nasljeđe i prirodni ambijent, uticali na jačanje turizma kao privredne grane koja u stvaranju vrijednosti u Crnoj Gori i San Marinu zauzima značajno mjesto.

„Danas, preko dva miliona turista godišnje posjećuju svaku od naših država. Potpisivanjem Sporazuma o saradnji u oblasti turizma stvorili smo kvalitetnu osnovu za dalje unapređenje naših odnosa u ovoj, za nas, strateškoj privrednoj grani“, rekao je Đukanović.

On je dodao da pred državama stoje brojne nove mogućnosti.

„Ako ih znalački iskoristimo unaprijedićemo našu saradnju i doprinijeti kvalitetu života naših građana. Predlažem da, kao prvi korak, već danas podstaknemo privredne komore dvije zemlje da definišu akcioni plan kojim bi stimulisale saradnju privrednika i preduzetnika“, dodao je Đukanović.

On je rekao da su tržišna ekonomija, zaštita imovine i vladavina prava utkani u naše zakone i ulivaju povjerenje investitorima.

„Zato bi bilo neophodno dovršiti proces usaglašavanja Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, kao i Sporazuma o zaštiti i promociji investicija između naše dvije države“, kazao je Đukanović.

On je rekao da u Crnoj Gori mnogo možemo da naučimo od zemlje koja u prosjeku ima jedno preduzeće na četiri stanovnika, ili o duhu preduzetništva koji je opstao kroz vjekove.

„Isto tako, možemo da proučimo diverzifikaciju privrede koja na veoma malom prostoru, kroz dominantno mala i srednja preduzeća, pravi dobar balans između turizma, industrije, zanatstva, poljoprivrede, bankarskih usluga i trgovine“, kazao je Đukanović.

Pored ekonomije, postoji veliki prostor za saradnju u oblasti obrazovanja, nauke i kulture.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, saopštio je da unapređenje ekonomskog partnerstva dvije države može biti solidna osnova za dalju saradnju Crne Gore i San Marina na političkom, kulturnom, i svim drugim poljima.

„Raduje me činjenica da naša robna razmjena iz godine u godinu raste, a važeći sporazumi čine dobar osnov za dalje pospješivanje ekonomske saradnje“, kazao je Đurović.

On je naveo da su u pitanju Sporazum evropskih privrednih komora malih zemalja u cilju promocije investicione, trgovinske i kulturne saradnje, kao i Sporazum između vlada o saradnji u oblasti turizma, potpisan 2016. godine, koji previđa dobre inicijative u toj oblasti.

„Imajući u vidu da je San Marino nedavno pristupio Jadransko-jonskoj regiji, vjerujem da je ova platforma takođe dobra prilika za unapređenje saradnje naših država u turizmu, naročito kroz tematsku upravljačku grupu posvećenu održivom turizmu“, rekao je Đurović.

Prema njegovim riječima, strategije ekonomske politike malih evropskih država moraju biti oblikovane na osnovu svijesti da se pojedina unutrašnja ograničenja moraju prevazilaziti privlačenjem investitora, kapitala i turista sa jedne, ali i širenjem referentnog tržišta domaćih privrednika sa druge strane.

„Takođe, internacionalizacija naše privrede ne smije zanemariti važnost očuvanja suvereniteta, identiteta i posebnosti, koje su osnova postojanja naših država“, saopštio je Đurović.

On je rekao da se nada da će ova posjeta biti prilika da se inicira pokretanje pregovora za zaključivanje novih sporazuma kako bi, prije svega, uspostavili dobar institucionalni okvir i definisali konkretne modalitete za unapređenje bilateralne ekonomske saradnje između naše dvije zemlje.

Kapetan regent Republike San Marino, Oscar Mina, govorio je o putu dvije zemlje ka EU, naglašavajući da će zajedničko tržište omogućiti ubrzanje bilateralnih odnosa i dostizanje zajedničkih ciljeva, kao što je razmjena u ekonomskom i kulturnom sektoru.

„Energetski sektor je takođe veoma važan, mnogi problemi su danas prisutni u ovom sektoru. Turizam je još jedan aspekt koji nam je zajednički, kao i zdravstveni sektor“, zaključio je Mina.

