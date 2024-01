Brkovići završili na optužnici zbog malverzacije u Vektra Boki

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) predalo je optužnicu Višem sudu protiv okrivljenih Dragana Brkovića i njegovih sinova Bojana i Borisa Brkovića, kao i Milića Popovića, zbog sumnje u malverzacije u preduzeću Vektra Boka.

Njima se na teret stavlja produženo krivično djelo zloupotreba ovlašćenja u privredi i zloupotreba ovlašćenja u privredi putem pomaganja i krivična djela pranje novca i pranje novca putem pomaganja, prenosi portal Pobjede.

“U postupku koji je prethodio podizanju optužnice, na nivou osnovane sumnje je utvrđeno da su okrivljeni, u periodu od septembra 2017. do decembra 2019. godine, prilikom izvršenja plana reorganizacije hercegnovskog preduzeća Vektra Boka, kao odgovorna lica u preduzeću, zloupotrijebili svoja ovlašćenja u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za druga pravna lica i da su sredstva kojim je društvo raspolagalo u visini od 5,07 miliona EUR koristili protivno njihovoj namjeni i tako grubo povrijedili ovlašćenja u pogledu upravljanja, raspolaganja i korišćenja imovinom”, saopštio je portparol SDT-a, tužilac Vukas Radonjić.

Kako je naveio, okrivljeni D.B, B.B. i B.B. se sumnjiče da su izvršili i pranje dijela novca, koji je pribavljen kao protivpravna imovinska korist zloupotrebom ovlašćenja.

