Bregu: Počelo smanjenje cijena rominga između EU i Zapadnog Balkana

Sarajevo, (MINA-BUSINESS) – Smanjenje cijena rominga između Evropske unije i Zapadnog Balkana, potpisano na Samitu u Tirani krajem prošle godine, zvanično je stupilo na snagu 1. oktobra, u značajnom iskoraku ka regionalnoj saradnji i pristupačnoj mobilnoj komunikaciji.

Nakon gotovo godinu zajedničkog rada, pod pokroviteljstvom i uz podršku Savjeta za regionalnu saradnju (RCC) i Evropske komisije, te političku podršku EU i Zapadnog Balkana, telekomunikacioni operateri, kako sa Zapadnog Balkana, tako i iz EU, ne samo da su ispunili odredbe iz Deklaracije, već su u mnogim slučajevima i premašili očekivanja.

„Od ovog oktobra, gornja granica cijena za jedan gigabajt (GB) podataka u romingu u okviru posebnih ponuda i paketa, u skladu sa Deklaracijom o romingu, ne bi trebalo da prelazi 18 EUR, što će međunarodna putovanja i komunikacije učiniti znatno ekonomičnijim“, navodi se u saopštenju RCC-a.

U mnogim slučajevima, kako se objašnjava, ograničenje cijena od 18 EUR u okviru posebnih ponuda i paketa ide i znatno niže, do 1,6 EUR po jednom GB, dok su tri operatera sa Zapadnog Balkana, osim cijena u okviru paketa, snizila čak i redovne cijene usluga dopune.

Generalna sekretarka RCC-a, Majlinda Bregu, kazala je da je to najavila prije gotovo godinu uz riječi da će cijene roming usluga između EU i Zapadnog Balkana padati s jesenjim lišćem.

„Ako je neko sumnjao, drago mi je da su ga danas moje riječi razuvjerile. Ovaj ključni događaj već mijenja sliku prometa mobilnih podataka za građane i putnike. Uspjeh Deklaracije o romingu između EU i Zapadnog Balkana svjedoči o snazi regionalne saradnje, koja mijenja komunikaciju nabolje, čak i uprkos suočavanju sa složenim izazovima“, napisala je Bregu.

Ona je u svom članku pod nazivom Poziv iz jednog regiona u mojim mislima: Premošćivanje jaza – roming revolucija na Zapadnom Balkanu, ocijenila da ta prekretnica dolazi u trenutku političkih tenzija, ekonomskih previranja i sve šireg spektra klimatskih promjena u regionu, naglašavajući tako važnost regionalne i evroatlantske saradnje.

„Dok slavimo ovo postignuće, odajemo priznanje predanosti svih uključenih strana, posebno telekomunikacionih operatera i radujemo se povezanijoj, dostupnijoj i pristupačnijoj budućnosti za sve”, rekla je Bregu.

Ona je podsjetila da je putovanje do te prekretnice počelo stupanjem na snagu Rominga kao kod kuće na Zapadnom Balkanu od 1. jula 2021. godine, baziranog na Regionalnom sporazumu o romingu.

“Dakle, šta ovaj sporazum znači za građane Zapadnog Balkana i EU? Smanjenje naknada za podatkovni roaming nije ništa drugo nego izvanredno”, rekla je Bregu.

Ona je navela primjer državljanina Bosne i Hercegovine (BiH), korisnika jednog od operatera iz te zemlje, koji putuje u Hrvatsku.

“Ranije je, ukoliko nijeste kupili jedan od paketa, cijena prenosa podataka po samo jednom megabajtu, koliko teži jedna fotografija ili dokument srednjeg kvaliteta, iznosila nevjerovatnih 2,09 EUR. To znači da bi vas slanje jednog videa srednjeg kvaliteta od jednog GB koštalo 2,09 hiljada EUR. Ili, ukoliko se nalazite u Grčkoj, to bi iznosilo više od devet hiljada EUR”, rekla je Bregu.

Međutim, sada, nakon smanjenja cijena, to će iznositi samo 1,7 centi po megabajtu, što predstavlja smanjenje za više od 99 odsto.

“Korištenje jednog GB podataka u zemljama Evropske unije više neće rezultirati vrtoglavim računom od kojeg vas zaboli glava. Umjesto toga, ono neće prelaziti 17 EUR sa porezom na dodatu vrijedost (PDV). Ovo nije promjena koja se odnosi isključivo na Hrvatsku već na sve zemlje Evropske unije, te Švajcarsku, Tursku i Veliku Britaniju”, precizirala je Bregu.

U različitim roming paketima u telekom operaterima iz Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije, cijena jedog gigabajta kreće se od maksimalno 12 EUR do u nekim slučajevima manje od dva EUR.

“Ovo postignuće ne sastoji se samo u smanjenju troškova. Ono predstavlja upravo tu viziju moći regionalne saradnje. Ono je temelj na kojem je izgrađen ovaj region u mojim mislima – mjesto gdje ljudi crpe snagu iz zajedničkog osjećaja svrhe”, ocijenila je Bregu.

Ono se, kako smatra, nadovezuje na mnoge regionalne uspjehe kojima je doprinijelo RCC, kao što su Zapadni Balkan bez rominga, sporazumi o mobilnosti koji omogućavaju slobodno putovanje i kretanje radne snage, te uspostavljanje Zelenih koridora tokom izolacije uzrokovane koronavirusom.

“Pristup informacijama je osnovno pravo. Sa smanjenim cijenama roming usluga, kako protiče ovaj oktobar, ispunjenje Deklaracije o romingu služi kao svetionik nade, ne samo kao značajan korak ka tome da međunarodna mobilna povezanost postane pristupačnija i dostupnija za milione, već i kao potencijal regionalne saradnje u rješavanju složenih izazova”, navela je Bregu.

Ona je zaključila da je to vizija njenog regiona u njenim mislima: ona koja oslikava uvjerenje da napredak nije usamljeni, već kolektivni poduhvat – simfonija nacija koje usklađuju svoja nastojanja.

