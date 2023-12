Bord Direktora EPCG odlučio da nema poskupljenja struje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) će za sve redovne potrošače odobriti popust od oko pet odsto, tako da oni neće osjetiti povećanje struje od januara, saopštili su iz Građanskog pokreta URA.

„Kao što je u četvrtak, nakon razgovora sa dijelom Borda direktora EPCG, najavio lider Građanskog pokreta URA, Dritan Abazović – povećanja cijene električne energije građani i građanke Crne Gore neće osjetiti“, navedeno je u saopštenju.

Iz Građanskog pokreta URA su kazali da EPCG odobrava dodatni popust za sve redovne platiše od 5,5 odsto, što će u potpunosti anulirati efekat povećanja cijena koje je odobrila Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN), a odnosi se na zahtjev Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

„Za potrošače do 500 kilovat sati (kWh), koji su članovi Zlatnog tima, biće tokom cijele godine oko 18 odsto, dok će cijena za sve redovne potrošače, koji nijesu dio Zlatnog tima, biti 10,5 odsto, a za sve redovne potrošače preko 500 kW pet odsto”, rekli su iz Građanskog pokreta URA.

Oni su podsjetili da, za razliku od aktuelne Vlade, prethodna nije ni razmišljala o povećanju cijena struje, iako je došlo do ogromnih poskupljenja u svijetu.

“I tada, a i sada štitimo interese građana i građanki Crne Gore i savjetujemo i sadašnjoj Vladi da počne to da radi, iako sve upućuje na to da su joj oni na posljednjem mjestu”, saopštili su iz Građanskog pokreta URA.

