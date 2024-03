Borba za ravnopravnost u radnom okruženju doprinosi ekonomskom prosperitetu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Borba za ravnopravnost u radnom okruženju ne samo da poboljšava kvalitet života žena, već doprinosi i ekonomskom prosperitetu zajednice, ocijenili su iz Odbora za rodnu ravnopravnost Saveza sindikata (SSCG).

Predsjednica Odbora, Nada Stojanović, kazala je da sindikati igraju ključnu ulogu u promociji jednakih prava i pravednih uslova rada za sve radnike i radnice.

Iz Odbora su, povodom Međunarodnog dana žena, istakli važnost kontinuirane borbe za prava žena u svim sferama društva, uključujući i radnu sredinu.

“Ovaj dan nije samo prilika za slavlje dostignuća žena, već i podsjetnik na neophodnost nastavka borbe za ravnopravnost”, navela je Stojanović u saopštenju.

Kako je kazala, ovogodišnja tema Međunarodnog dana žena, Investirajte u žene: Ubrzajte napredak, poziva sve da djeluju sada i odlučno, kako bi ostvarili promjene koje su neophodne za postizanje potpune ravnopravnosti.

“To znači borbu protiv rodno zasnovane diskriminacije na radnom mjestu, osiguravanje pristupa jednakim mogućnostima za napredovanje i unapređenje karijere, kao i borbu protiv rodno zasnovanih razlika u platama”, dodala je Stojanović.

Odbor za rodnu ravnopravnost SSCG-a je pozvao sve sindikalne članove i građane da se pridruže u borbi za ravnopravnost i solidarnost.

“Samo zajedničkim naporima možemo ostvariti pravednije društvo, u kojem će svaka osoba imati jednake mogućnosti i prava, bez obzira na pol, rasu, ili bilo koju drugu ličnu karakteristiku”, zaključuje se u saopštenju.

