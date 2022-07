Bolje valorizovati brojne potencijale Berana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednica Skupštine, Danijela Đurović, saopštila je da se nada da će u budućem periodu brojni prirodni potencijali beranske opštine biti bolje prepoznati i valorizovani, u cilju opšte dobrobiti i blagostanja svih njenih stanovnika.

Ona je, čestitajući 21. jul, Dan opštine Berane, kazala da će se, zahvaljujući novim mogućnostima za profesionalni razvoj, omladina ovog kraja sve češće odlučivati da svoje karijere i porodice gradi upravo u rodnom mjestu.

„Ovim putem želim da izrazim očekivanje da će sadašnji rukovodioci opštine Berane nastaviti sa odgovornim i kvalitetnim radom, po kojem su njihovi neposredni prethodnici bili prepoznati, a sve u cilju ostvarivanja što većeg napretka Berana“, navela je Đurović.

Ona je čestitku uputila predsjedniku Opštine Vuku Todoroviću, predsjedniku Skupštine opštine Novici Obradoviću, odbornicima i svim građankama i građanima ovog grada.

„Najsrdačnije čestitam Dan opštine Berane, svečani datum kada obilježavamo Prvu sjednicu Odbora narodnog oslobođenja za Srez beranski, održanu davne 1941. godine“, rekla je Đurović.

Ona je ocijenila da je ovaj dan prilika da se sa poštovanjem i zahvalnošću prisjetimo heroja koji su izgubili svoje živote u časnoj borbi za oslobođenje nekadašnjeg Ivangrada, te da istovremeno izrazimo snažnu posvećenost ka očuvanju antifašističkog nasljeđa, kao i daljem jačanju multietničkog i multikonfesionalnog sklada, kojim se svi ponosimo.

