Bolja koordinacija doprinosi transformaciji turizma u zeleniji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bolja koordinacija, institucionalni kapaciteti, strategije i inicijative doprinijeli bi transformaciji turizma u zeleniji, pametniji i otporniji na uticaj globalnih promjena, ocijenjeno je na konferenciji koju je u Podgorici organizovala Nacionalna turistička organizacija (NTO).

NTO je konferenciju na temu Prvi koraci za zajedničku saradnju i upravljanje održivim turizmom na Mediteranu organizovala u okviru projekta Dijalog za turizam.

Iz NTO su objasnili da je riječ o projektu posvećenom unapređenju upravljanja turizmom u mediteranskoj regiji, u kom su oni vodeći partner iz Crne Gore, dok je pridruženi Monstat.

Cilj projekta je, kako su kazali, stvaranje zelenijeg i pametnijeg turizma na Mediteranu kroz intezivnu prekograničnu saradnju, te su konferenciji prisustvovali partneri iz sedam mediteranskih zemalja: Španije, Francuske, Grčke, Italije, Kipra i Hrvatske.

Predstavnica NTO, Ana Đurnić, poručila je da su takvi skupovi jedinstvena prilika za razmjenu ideja, iskustava i primjera najbolje prakse u cilju ostvarenja zajedničkog cilja – održivog razvoja destinacije.

Đurnić je podsjetila da se posljednjih godina svjetska turistička industrija suočila sa izazovima bez presedana.

„Klimatske promjene, prekomjerna razvijenost i nekontrolisane turističke aktivnosti ugrozile su same pejzaže i zajednice koje Mediteran čine tako očaravajućim. Više nije dovoljno samo uživati u ovom raju. Moramo ga štititi i njegovati za generacije koje dolaze“, rekla je Đurnić.

Ona je dodala da ni Crna Gora nije izuzetak u tom pogledu.

„U Crnoj Gori, kao i u širem mediteranskom regionu, pozvani smo da smanjimo svoj ekološki uticaj, promovišemo ekološki prihvatljiv transport i podržimo lokalne zajednice koje su srce ove zemlje. Na taj način možemo sačuvati jedinstveni šarm Crne Gore, a istovremeno pružati trajnu ekonomsku korist njenim stanovnicima“, saopštila je Đurnić.

Predstavnica Monstata, Marina Šuković, kazala je da su projekti prekogranične saranje od izuzetne važnosti zbog sinhronizaciju aktivnosti i prenošenja znanja, čime je jedino moguće ostvariti efikasno upravljanje turizmom na Mediteranu.

Članica Odbora za turizam i ugostiteljstvo Privredne komore (PKCG=; Ivana Gajović, navela je da u današnjem svijetu principi očuvanja okoline, društva i upravljanja (ESG principi) postaju sve važniji.

Ona je objasnila da ESG principi obuhvataju skup standarda koji usmjeravaju korporativne politike kako bi se uskladile s konceptima održivog razvoja u područjima zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja.

Gajović je dodala da se izazovi s kojima se suočava turistički sektor mogu savladati samo kroz strateške i zajedničke napore, uključujući privatni sektor i institucije države, te aktivno učešće u regionalnim inicijativama od zajedničkog interesa.

Projekat Dijalog za turizam je podržan kroz INTERREG Program tehničke podrške Mediteranskom transnacionalnom programu 2021-2027 (Euro-MED) i trajaće sedam godina. Pored NTO i Monstata, partneri su Andaluzijska javna fondacija El legado andalusi iz Španije kao vodeći partner, Regija Provansa-Alpe-Azurna obala iz Francuske, Institut za poljoprivredu i turizam – IPTPO iz Hrvatske, Opština Varna iz Bugarske, Evropska organizacija javnog prava – EPLO iz Grčke, Ministarstvo transporta, komunikacija i radova sa Kipra, Regija Lacio iz italije i još 24 pridružena partnera iz EUROMED područja.

