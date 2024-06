Blagi rast indeksa

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Indeks S&P 500 zabilježio je minimalan rast u četvrtak dok je Wall Street očekivao nove podatke o inflaciji u potrazi za znacima kada će Federalne rezerve početi da snižavaju kamatne stope.

Široki tržišni indeks zatvorio je viši 0,09 odsto na 5.482,87. Nasdaq Composite dodao je 0,30 odsto i završio na 17.858,68, dok je Dow Jones Industrial Average dodao 0,09 odsto i zatvorio na 39.164,06, prenosi SEEbiz.

Ključne dionice poluprovodnika bile su u minusu, postavljajući pitanje može li trgovina vještačkom inteligencijom nastaviti da održava tržišta u zadnjoj polovini ove godine. Dionice Microna pale su više od sedam odsto nakon što je proizvođač čipova objavio smjernice za prihode za četvrto tromjesečje koje su bile u skladu s procjenama.

Tržišni predvodnik Nvidia oslabio je 1,9 odsto.

Ti potezi dolaze u trenutku kada trgovci čekaju objavljivanje majskog indeksa cijena osnovne lične potrošnje, što je Fedova preferirana mjera inflacije. Ekonomisti koje je anketirao Dow Jones očekuju da će osnovni PCE porasti za 0,1 odsto mjesečno i 2,6 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Trgovci se nadaju da će izvještaj pokazati smanjenje pritiska na cijene koji bi mogli zacementirati vjerovatnost da će Fed sniziti kamatne stope kasnije ove godine.

“Ako PCE razočara, naslovi o stagflaciji će se pojaviti, ali ako se procjene održe ili iznenade s hladnijim podacima, to bi trebalo pomoći tržištu da se smiri u srpnju”, rekao je Quincy Krosby, glavni globalni strateg za LPL Financial.

Nekoliko je dionica skliznulo je nakon objave tromjesečne dobiti. Levi Strauss pao je 15,4 odsto nakon što su posljednji kvartalni prihodi proizvođača traperica razočarali ulagače. Walgreens Boots Alliance pao je više od 22 odsto nakon što je smanjio izglede za cijelu godinu i objavio nižu zaradu od očekivane u prethodnom kvartalu.

